شايفر: «الضغوط» كلمة السر في «الحسم»!



معتز الشامي (دبي)



أكد الألماني وينفرد شايفر مدرب العين وشباب الأهلي وبني ياس الأسبق، أن نهائي كأس رابطة المحترفين غداً «الأربعاء»، بين العين وشباب الأهلي، يأتي مصحوباً بضغوط كبيرة، على الفريقين.

وقال: فوز العين على شباب الأهلي منذ أيام في «دوري أدنوك للمحترفين»، يزيد الضغوط على «الفرسان»، وذلك لاعتبارات عدة، أبرزها أن الفريق يبحث عن إنقاذ الموسم بلقب، بعد ضياع باقي البطولات، بجانب ضرورة رد الخسارة الأخيرة، أما «البنفسج» فمن الواضح أن هدفه هو التتويج بالدوري، رغم وصوله إلى النهائي، وعلى الورق يعد الأكثر جاهزية للنهائي من واقع نشوة الفوز على شباب الأهلي في الدوري، وصدارته لترتيب البطولة، والتي تمنحه ثقة كبيرة في النفس.

ويرى شايفر أن كفة العين أرجح بعض الشيء، خاصة في مركز رأس الحربة، بسبب القوة الهجومية للثلاثي «لابا - جوانكا - رحيمي» ومعهم كايو كانيدو، وباقي القادمين من الخلف، بينما لا يزال يعاني «الفرسان» في «الثلث الأخير» من الملعب، خاصة في إنهاء الهجمة على المرمى.