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الرياضي
موراي إلى الدور الثاني في «مدريد للأساتذة»
موراي إلى الدور الثاني في «مدريد للأساتذة»
3 مايو 2022 14:00

مدريد (د ب أ)
تأهل البريطاني أندي موراي إلى الدورالثاني من بطولة مدريد لأساتذة التنس، وذلك عقب فوزه على النمساوي دومينيك ثيم 6-3 و6-4.
وسيلعب موراي في الدور المقبل مع الكندي دينيس شابوفلوف، والذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي هومبيرت 7-6 و6-3 وفي مباراة أخرى بالدور الأول، فاز الفرنسي جايل مونفيس على الإسباني كارلوس خيمنو فاليرو 6-3 و6 -0، ليضرب موعداً مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني.
وسيتأهل الفائز من مواجهة ديوكوفيتش ومونفيس، للعب أمام الفائز من مواجهة موراي وشابوفلوف.
من جانبه نجح الإسباني دافيدوفيتش فوكينا في الفوز على الجنوب أفريقي لويد هاريس 7-5 و6-3، وفاز الصربي دوسان لاجوفيتش على الكرواتي بورنا كوريتش 6-3 و4-6 و6-4.

أندي موراي
التنس
بطولة مدريد للتنس
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