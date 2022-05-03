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رقم قياسي للشارقة في «الإمارة الباسمة»
رقم قياسي للشارقة في «الإمارة الباسمة»
3 مايو 2022 13:56

 
علي معالي (دبي)


للمرة الأولى في تاريخ الشارقة خلال الاحتراف، ينتزع «الملك» 6 انتصارات متتالية، على ملعبه في «الإمارة الباسمة»، البداية من لقاء بني ياس في «الجولة 11» والفوز بـ «ثلاثية»، و«النهاية» أمام العروبة بـ «خماسية» في «الجولة 21»، وبينهما التفوق على العين بـ «ثنائية»، والظفرة بهدف، وشباب الأهلي بالنتيجة نفسها، وعجمان 2-1.
والملاحظ أنه خلال هذه المباريات لم تهتز شباك الفريق إلا مرة واحدة أمام عجمان، سواء مع الحارس المتألق عادل الحوسني، أو في المباراة الأخيرة التي شارك فيها درويش محمد، وهو ما يحدث أيضاً للمرة الأولى في «المحترفين».
ونجح الروماني كوزمين أولاريو في حصد العديد من الأرقام القياسية السريعة مع الفريق، منذ أن تولى المهمة خلفاً لعبدالعزيز العنبري، والأهم أن استقبال هدف «يتيم» خلال 6 مباريات بملعبه، وهذا «مؤشر جيد» على قيام المدرب بتقوية الخطوط الخلفية بشكل مناسب.
ويحل الشارقة في «الجولة 22» ضيفاً على الوحدة في أبوظبي يوم الجمعة المقبل، في مباراة ينتظر أن تكون اختباراً قوياً قبل أن تتجدد المواجهة بينهما في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وخلال الموسم الماضي، حقق الشارقة 4 انتصارات متتالية على أرضه مرة و3 انتصارات متتالية مرتين تحت قيادة العنبري.
وفي موسم 2019- 2020 انتزع «الملك» 3 مرات متتالية مرة واحدة، في بداية الموسم، وفي الموسم الذهبي 2018- 2019، والذي استعاد فيه لقب الدوري، بعد غياب 23 عاماً حقق الفوز في 4 مباريات متتالية على فرق الإمارات والظفرة وشباب الأهلي والجزيرة.
وفي موسم 2017- 2018 بلغت محصلة الفوز المتتالي مرتين، وهو ما فعله في موسم 2016- 2017، وأيضاً 2015- 2016، و2013- 2014، ومرة موسم 2010- 2011، و3 انتصارات متتالية موسم 2009- 2010، أما في سنة «أولى احتراف» 2008- 2009، لم ينجح «الملك» في الفوز مرتين متتاليين على ملعبه.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوزمين
عبدالعزيز العنبري
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