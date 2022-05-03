تذاكر مجانية ومعدات تشجيع لجمهور شباب الأهلي



منير رحومة (دبي)



حرصت إدارة شباب الأهلي على توفير كل الظروف المريحة أمام جماهير الفريق، للحضور بأعداد كبيرة في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين غداً «الأربعاء»، حيث وفرت تذاكر دخول المباراة مجاناً للمشجعين، بالإضافة إلى فحص «كوفيد 19»، وذلك بمقر النادي، إلى جانب توزيع معدات التشجيع في المدرجات المخصصة لجمهور النادي.

وقامت رابطة المشجعين بتجهيز لافتات عملاقة لرفعها في الملعب، وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، والتتويج باللقب السادس لكأس الرابطة.

وتم توجيه الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحضور بكثافة، خاصة أن كأس الرابطة هي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه «الفرسان»، وبالتالي فإن الفوز به ينقذ موسم الفريق.