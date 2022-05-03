جوارديولا يتسلح بـ «الرصيد الجيد» في «برنابيو»

لندن (أ ف ب)

يعوّل الإسباني بيب جوارديولا على رصيده الجيد في ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد، عندما يحلّ «الأربعاء» مع فريقه مانشستر سيتي ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة ذهاب رائعة وحابسة للأنفاس حسمها بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي 4-3.

حثّ جوارديولا، مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، لاعبيه على اظهار «شخصيتهم»، لتحقيق فوز جديد في معقل الفريق الملكي، على غرار دور الـ16 من نسخة 2020 (2-1) في طريقه لإقصاء العملاق الإسباني.

برغم هيبة الملعب العريق ونجاحات ريال في أرضه التي أدت إلى إحرازه لقب المسابقة القارية الأولى 13 مرة (رقم قياسي)، نجح جوارديولا بالفوز 6 مرات في مدريد مع خسارة يتيمة، ضمن تسع زيارات له مع سيتي، برشلونة وبايرن.

كانت زيارته الأولى كمدرب مع برشلونة إلى برنابيو عام 2009، عندما دمّر فريقه المضيف 6-2! كما قاد برشلونة إلى فوز لافت 2-0 في برنابيو في ذهاب نصف نهائي 2011 في طريقه مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى لقب ثانٍ في المسابقة.

ويحلم جوارديولا بتكرار إنجازاته في مدريد، خصوصاً وأن فريقه لا يزال لاهثاً وراء اللقب الأول في تاريخه ضمن دوري الأبطال.

وفي المجمل، نجح جوارديولا المدرب بالتفوق على ريال مدريد 12 مرة من أصل 20 مواجهة معه، ذهاباً وإياباً.

لكن طريقه لم تكن دائماً مفروشة بالورود، إذ مني بخسارة ساحقة أمام ريال 0-5 بمجموع المباراتين في نصف نهائي 2014، عندما كان مدرباً لبايرن ميونيخ.

كما ان ريال مع هدافه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي يعيش أجمل أيام مسيرته، حقق عودتين لافتتين «ريمونتادا» في برنابيو أمام باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي في الدورين السابقين.

وصحيح أن سيتي كان الأفضل أمام ضيفه ريال الأسبوع الماضي، إلا أنه أخفق بحسم المواجهة برغم تقدمه بهدفين في أول عشر دقائق، ليدفع ثمن إهدار الفرص والتردد الدفاعي.

عودة ريال بهدفي بنزيمة وهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، ستدفع لاعبي «سيتيزنز» إلى مزيد من الاحترام لريال ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المنتشي، بعد أن اصبح أول مدرب يحرز لقب الدوري المحلي في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقال جوارديولا المتوج باللقب كمدرب مرتين مع برشلونة في 2009 و2011: «خسرت وفزت ضدهم... مع الموهبة التي يملكونها، الطريقة الوحيدة للفوز عليهم هي أن نتحسّن».

لكن المدرب الفذ البالغ 52 عاماً والمعروف بالتطيّر، لن يكون بمقدوره السكن في فندقه المحبب في مدريد، إذ يحبذ العودة إلى الفنادق التي تجلب له الحظ، بعد أن ابتسم له أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي في فندق فور سيزونز، لم تكن هناك غرف كافية لاحتضان فريقه، فاضطر للانتقال إلى ماندارين أورينتال ريتز القريب منه.

تابع لاعب الوسط الدولي السابق الساعي إلى محو خيبة خسارته نهائي الموسم الماضي أمام مواطنه تشيلسي، عندما كان يتقدمه بفارق كبير في الدوري المحلي «كي تحرز هذه المسابقة، بحكم خبرتي القصيرة، يجب أن تتخطى مواقف ناشئة وأن تؤدي جيداً في مباراتين، هذا اختبار جيد لنا، يجب أن نظهر شخصيتنا في المباراة، سنلعب من أجل الفوز».

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة في نهائي باريس مع المتأهل من مواجهة ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني، بعد فوز الأول على أرضه 2-0 وهما يلتقيان إياباً الثلاثاء.

ويخوض سيتي الذي كانت أفضل نتيجة له قبل نهائي الموسم الماضي وصوله إلى نصف نهائي 2016 حين توقف مشواره على يد ريال مدريد بالذات، معركة طاحنة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، إذ يتقدمه بفارق نقطة يتيمة قبل أربع مراحل من انتهاء الموسم.