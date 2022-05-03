العيد يخطف الأضواء في ملاعب العالم

رضا سليم (دبي)

تحولت مبادرة نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، المشارك في دوري الدرجة الأولى، بتخصيص ملعبه لاستقبال الراغبين في أداء صلاة العيد، في تجربة فريدة من نوعها بين الأندية الأوروبية إلى حديث العالم، خاصة بعدما نشرت إدارة النادي فيديوهات وصوراً من الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما انتشر خول العالم مع ترتيب إدارة النادي لجميع الأمور التنظيمية من توفير مكبرات الصوت وتخصيص العشب، إلى جانب تنظيم عمليات الدخول والخروج ليصل عدد الحضور إلى 2000 مصلٍ، وشهد الملعب أجواء ترفيهية للأطفال.

كان النادي الإنجليزي قد قدم التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة انتهاء شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك، مع الدعوة لإقامة الصلاة على أرضية ملعب «إيوود بارك».

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث التاريخي نقطة تحول لعدد كبير من الأندية الأوروبية لتكرار تجربة بلاكبيرن روفرز الشهير، الذي سبق له تحقيق بطولة الدوري الممتاز في موسم 1994-1995، وينافس حاليًا من أجل العودة إلى البريميرليج.

ورغم أن المبادرة هي الأولى من نوعها في الملاعب الإنجليزية، إلا أن هناك ملاعب في أوروبا تفتح أبوابها لصلاة العيد منها ملعب كازان الروسي، الذي بدأ مبادرته من عام 2014 بجهود عدد من رجال الأعمال والسياسيين هناك.

وسبق أن أدى آلاف المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي، صلاة عيد الأضحى في ملعب «ميتلايف» الشهير بنيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث سمحت إدارة الملعب لأول مرة للمسلمين بإقامة صلاة في الملعب عام 2019، وتوقفت المبادرة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وفي إندونيسيا تقام صلاة العيد في ملعب جاكرتا كما تقام الصلاة خارجه أيضاً، بسبب الأعداد الكبيرة، كما تحولت صلاة العيد في الملاعب العربية إلى ظاهرة، خاصة أنها تعد أماكن مفتوحة وتشهد الملاعب اليمنية استضافة صلاة العيدين وأيضاً في ملعب 2 مارس بمدينة صفاقس التونسية، وملعب شيخ الشهداء بنادي الأخضر بمدينة البيضاء الليبية.

في الوقت الذي تسابقت الأندية الأوروبية في تقديم التهاني والتبريكات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك على حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو لتهنئة خاصة من مدربه وأسطورته تشافي هيرنانديز، قائلاً لمشجعي الفريق المسلمين «عيدكم مبارك».

وشارك ريال مدريد بمنشور، قائلاً فيه «نادي ريال مدريد يهنئكم بمناسبة عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير»، ونشرت فرق باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، تهاني خاصة لجميع المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر.

وغرد فريق ميلان الإيطالي على حسابه الرسمي في تويتر: «يهنئ النادي جميع مشجعينا المسلمين بعيد الفطر، ونتمنى أن تكون كل الأيام أعياد لكم مشجعي الروسونيري»، كما هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» متابعيه المسلمين في أنحاء العالم بهذه المناسبة.

وعلى صعيد نجوم كرة القدم، حرص الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني على تهنئة المسلين قائلًا:«السلام عليكم.. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم».

وقام أوزيل بنشر صورة كرتوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بقميص الأرسنال أثناء ارتدائه عباءة بيضاء وكتب عليها: «عيد مبارك على كل المسلمين في أنحاء العالم، بارك الله فيكم جميعًا».

وغرد النجم المصري محمد صلاح على حسابه الشخصي بموقع تويتر: «عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير»، وهنأ السنغالي ساديو ماني الجماهير بعيد الفطر من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب فيها: «عيد مبارك» وقام بينجامين ميندي، ظهير مانشستر سيتي، بنشر صورة له مرتدياً عباءة بيضاء وعلق عليها: «عيد مبارك.. تقبل منا ومنكم».

أما محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر فنشر صورة عبر حسابه على تويتر قال فيها: «عيد سعيد»، مرفقًا ذلك بفيديو صغير لمجموعة من الرسومات لأطفال يلعبون احتفالاً بالعيد.