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الرياضي
بإنجازات جافيريا وأيوسو.. «الإمارات للدراجات» يحتفل بالعيد
بإنجازات جافيريا وأيوسو.. «الإمارات للدراجات» يحتفل بالعيد
3 مايو 2022 13:05

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات أداءه القوي قبيل مشاركته في جولة إيطاليا، حيث فاز الكولومبي بالمركز الثاني في سباق إشبورن-فرانكفورت في ألمانيا. 

ويعدّ السباق الألماني الكلاسيكي مناسباً للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، بمن فيهم زميل جافيريا السابق ألكسندر كريستوف (وانتي-إنترمارشي) الذي حل في المركز الثالث، ومنافسهما سام بينيت (بورا-هانزجروي) الذي فاز بالمركز الأول.

وتعليقاً على النتيجة، قال فيرناندو جافيريا: كان سباقاً شاقاً جداً، لكنني سعيد بالنتيجة التي حققتها في ظل هذه المنافسة الشديدة، حيث حللت ثانياً وراء دراج مذهل مثل بينيت. أستعد حالياً للمشاركة في جولة إيطاليا، وأشعر أنني أفضل حالاً بعد الكسر الذي تعرضت له في عظم الترقوة، وقد بدأت أستعيد لياقتي من جديد، لذا فإنني آمل تحقيق أفضل النتائج في جولة إيطاليا.
من جهة أخرى، قدَّم خوان أيوسو أداءً قوياً في جولة روماندي، حيث تمكن من الفوز بالمركز الرابع في التصنيف العام، فضلاً عن فوزه بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب. 

وكان منافسه ألكسندر فلاسوف (بورا-هانزجروي) قد فاز بالمركز الأول في التصنيف العام للجولة، فضلاً عن فوزه في سباق المرحلة التي تضمن قطاعاً جبلياً شاقاً في آخر 15كم من المسار.
وتمكن أيوسو من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل ليحل في المركز التاسع في المرحلة، ما يبشر بقدراته على تحقيق نتائج متقدمة في وقت مبكر من مسيرته الرياضية.
وتعليقاً على النتيجة، قال خوان أيوسو: كانت المرحلة صعبة، وقد عانيت كثيراً في نهايتها؛ لكنني راضٍ عن المركز الذي حققته في نتائج التصنيف العام النهائية. 

قبل نحو 10 أيام، كنت ما زلت أتعافى من المرض، لذا فإنني سعيد بتمكني من استعادة مستوى لياقتي والمشاركة في المنافسات، ما يبشر بمستقبلي في رياضة الدراجات. بشكل عام، كان هذه الموسم جيداً بالنسبة إليّ، إذ أواصل تحسين مستواي وتعزيز أدائي، وأتطلع إلى المشاركة في جميع السباقات والتعلم من كل سباق.

 

 

فريق الإمارات للدراجات
فيرناندو جافيريا
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