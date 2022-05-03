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الإسباني أرناوس يتقدم «25 خطوة» نحو «ختام دبي»
الإسباني أرناوس يتقدم «25 خطوة» نحو «ختام دبي»
3 مايو 2022 12:57

دبي (الاتحاد)
تقدم الإسباني أدري أرناوس 25 مركزاً ليصبح بالمركز السادس في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد»، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، بعد فوزه بلقب بطولة كتالونيا التي أقيمت في مدينة جيرونا الإسبانية.
وتمكن أرناوس من تحقيق اللقب عقب خوض جولة فاصلة ضد الجنوب أفريقي أوليفر، بعد تساويهما برصيد 11 ضربة في نهاية الجولات الأربع الرئيسة، ليتفوق أرناوس ويحقق أول ألقابه هذا الموسم في جولة دي بي وورلد، رافعاً رصيده الإجمالي من النقاط هذا الموسم إلى 829.3 نقطة، ويقترب بشكل كبير من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد، التي تُعد ختام الموسم وتقام في عقارات جميرا للجولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.
من جانبه استفاد بيكر من حلوله وصيفاً بالبطولة ليتقدم 17 خطوة ويصبح بالمركز الـ 16 في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 662.4 نقطة.
وواصل البولندي أدريان ميرونك أداءه القوي هذا الموسم بعدما جاء بالمركز الثالث في البطولة، ليتقدم إلى المركز الـ 12 في الترتيب العام للجولة برصيد 704.1 نقطة.
وما زال النرويجي فيكتور هوفلاند يتربع على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد، برصيد 1893.2 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io ، في شهر يناير الماضي، ويليه بالمركز الثاني الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 1729.1 نقطة، وبالمركز الثالث البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إس بي سي، برصيد 1528.5 نقطة.
يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي.

موانئ دبي العالمية
كتالونيا
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