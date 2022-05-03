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الرياضي
مهدي علي وريبروف «صراع العقول»
مهدي علي وريبروف «صراع العقول»
3 مايو 2022 12:54

معتصم عبدالله (دبي)


ما بين رغبة مهدي علي الباحث عن «أول ثنائية» لمدرب مواطن في ألقاب «كأس رابطة المحترفين»، وطموح سيرجي ريبروف الطامح إلى حصد أول ألقابه مع العين، والأول أيضاً لمدرب «أوكراني» في البطولة، يحتدم «صراع العقول» بين مدربي «الفرسان» و«الزعيم» على اللقب في النهائي المرتقب.
ويبحث مهدي علي مدرب شباب الأهلي عن حصد أول «ثنائية» باسم المدربين المواطنين، في كأس رابطة المحترفين، بعدما دوّن اسمه في سجلات «الأبطال»، بقيادته فريقه الحالي إلى لقب الموسم الماضي 2021- 2022، في المقابل يراود طموح «التتويج» بأول الألقاب مع «الزعيم» مدربه ريبروف، والراغب بدوره في حصد أول إنجاز والأول أيضاً لمدربي أوكرانيا، بعدما توزعت جنسيات المدربين الأبطال المتوجين بلقب «كأس رابطة المحترفين» في مواسمها الـ 13 الماضية على 10 جنسيات، ويعد الروماني كوزمين الوحيد المُتوج باللقب مرتين، وتجمع المباراة النهائية بين العين وشباب الأهلي غداً «الأربعاء».

كأس رابطة المحترفين
شباب الأهلي
مهدي علي
العين
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