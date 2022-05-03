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الرياضي
«العقدة» تطارد «حامل اللقب» في «كأس الرابطة»
«العقدة» تطارد «حامل اللقب» في «كأس الرابطة»
3 مايو 2022 12:26

 
معتصم عبدالله (دبي)


تعتبر المباراة المرتقبة بين العين وشباب الأهلي غداً «الأربعاء»، في السباق إلى الفوز بـ «كأس رابطة المحترفين» للموسم الحالي 2021- 2022، اختباراً جديداً لـ «عقدة حامل اللقب»، والتي مثلت هاجساً للبطل طوال عمر البطولة، منذ الانطلاقة وحتى النهائي المرتقب على لقب «النسخة 14».
ويحكي تاريخ «كأس الرابطة» عن فشل «البطل»، في رحلة الدفاع عن لقبه، في الموسم التالي، على مدار المواسم الماضية، حيث يعد «مركز الوصافة» هو أقصى ما وصل إليه «حامل اللقب»، وهو الأمر الذي تكرر في مواسم 2011- 2012، مع فريق الشباب بطل نسخة 2010- 2011، والوحدة في موسم 2018- 2019، وشباب الأهلي في موسم 2019- 2020، والنصر في الموسم الماضي 2021- 2022.
وتمثل مواجهة النهائي المرتقب للنسخة الحالية اختباراً جاداً لشباب الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 5 مناسبات ماضية.

 

كأس رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
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