مدرب برنتفورد يُرجح استمرار إريكسن!

لندن (رويترز)

قال توماس فرانك مدرب برنتفورد الإنجليزي، إنه يعتقد أن هناك فرصة كبيرة لبقاء صانع اللعب المتميز كريستيان إريكسن في صفوف فريقه بعد نهاية الموسم الحالي، مؤكداً أن النادي سيفعل كل شيء من أجل الاحتفاظ باللاعب الدنماركي الدولي.

وبعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة خلال بطولة أوروبا في يونيو الماضي عاد إريكسن (30 عاماً) إلى الملاعب بعد ارتباطه بعقد قصير الأمد مع برنتفورد في يناير الماضي بعد أن أنهى ناديه السابق ميلان عقده في ديسمبر، عقب منعه من اللعب في الدوري الإيطالي نتيجة استعانته بجهاز لتشغيل القلب.

وتوقعت وسائل إعلام بريطانية عودته لناديه الأسبق توتنهام هوتسبير بينما أشارت تكهنات أخرى إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد، أو نيوكاسل يونايتد لكن فرانك أكد أن فريقه يسعى للاحتفاظ بصانع اللعب أيضاً.

وقال فرانك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) رداً على سؤال حول إمكانية استمرار إريكسن مع فريقه: «أعتقد أن أمامنا فرصة كبيرة جداً للاحتفاظ به، وأنا أعرف أنه سعيد معنا، وهو يستمتع باللعب معنا، سنتخذ قراراً في هذا الشأن في نهاية الموسم».

وعبر فرانك عن سعادته بتشجيع جمهور مانشستر يونايتد لإريكسن عندما نفذ ركلتين ركنيتين في المباراة التي خسرها فريقه 3-0 في الدوري في ملعب أولد ترافورد أمس «الاثنين».

وقال عن ذلك: «كانت لمحة جميلة، وتدل على المستوى الذي يمكن أن تصل إليه كرة القدم عندما نفكر في الأمور الأكبر، سنفعل كل المستطاع من أجل الاحتفاظ به».