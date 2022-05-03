استاد محمد بن زايد يرسم مشهدي «البداية» و«النهاية»



معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، لاحتضان النهائي الثالث في تاريخه لـ«كأس رابطة المحترفين»، حينما يستضيف المواجهة المرتقبة بين العين وشباب الأهلي غداً «الأربعاء»، على ثاني ألقاب الموسم الحالي للمحترفين 2021- 2022 بعد «كأس السوبر».

وتعد المواجهة المرتقبة هي الثالثة التي تقام باستاد محمد بن زايد، في تاريخ نهائي «كأس الرابطة»، بعدما كان الملعب نفسه شاهداً على فرحة العين بالتتويج بلقب النسخة الأولى موسم 2008- 2009 على حساب الوحدة، والذي حسمه «الزعيم» بهدف شهاب أحمد.

ولم تكن مباراة النهائي الثاني لذات البطولة «كأس رابطة المحترفين» على ملعب محمد بن زايد، بمثابة ذكرى جيدة لفريق العين، حينما خسر النهائي موسم 2010- 2011 أمام منافسه الشباب بنتيجة 2-3، ليذهب اللقب إلى «الجوارح».

وغاب نهائي «كأس الرابطة» على مدار «عقد كامل»، منذ آخر موسم 2010- 2011 عن استاد محمد بن زايد، قبل أن يعود في نهائي الموسم الحالي 2021- 2022، ليكون أول نهائي على «ملعب البطولات»، بعد التعديلات الجديدة التي طرأت على الاستاد، وأهلته لاحتضان نهائي كأس العالم للأندية 2021، والذي جمع تشيلسي الإنجليزي بمنافسه بالميراس البرازيلي، وانتهى بفوز بطل أوروبا بنتيجة 2-1.

ويعد «ملعب البطولات»، واحداً من بين 6 ملاعب، احتضنت نهائي كأس الرابطة، حيث يتصدر استاد آل مكتوم المشهد بـ«4 نهائيات»، مقابل 3 نهائيات في ملعبي محمد بن زايد، واستاد هزاع بن زايد، ونهائيين في استاد زعبيل، مقابل نهائي واحد في استاد راشد، واستاد الشارقة.

ملاعب النهائي



4- استاد آل مكتوم «2009- 2010، 2011- 2012، 2015- 2016، 2016- 2017»

3- استاد محمد بن زايد «2008- 2009، 2010- 2011، 2021- 2022»

3- استاد هزاع بن زايد «2013- 2014، 2017- 2018، 2018- 2019»

2- استاد زعبيل «2012- 2013، 2019- 2020»

1- استاد راشد «2014- 2015»

1- استاد الشارقة «2020- 2021»

نتائج النهائي في استاد محمد بن زايد



2008- 2009

الوحدة - العين 0- 1

2010- 2011

العين - الشباب 2- 3