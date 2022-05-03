العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو العيد»



منير رحومة (دبي)



تعد مباراة العين وشباب الأهلي، في نهائي كأس الرابطة غداً «الأربعاء»، الأولى التي تجمع بين الفريقين في ختام البطولة، مما يمنح لقب الموسم مذاقاً خاصاً، ويزيد من قوة اللقاء، ويرفع درجة الحماس داخل الملعب وعلى المدرجات.

يكتسي «الكلاسيكو» بأهمية كبيرة للفريقين الطامحين إلى اعتلاء منصة التتويج، مما يبث حماس اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، حتى يكون لقب كأس الرابطة أفضل «عيدية» للجماهير.

ويطمح «الفرسان» إلى إنقاذ موسمه بكأس الرابطة، بعد أن خسر كأس السوبر، وودع كأس رئيس الدولة، وفقد فرصة المنافسة في الدوري، حيث يعول على خبرته في المسابقة للاحتفاظ بلقبه، وحصد التتويج السادس، وبالتالي يؤكد أنه «ملك» البطولة بلا منازع.

ويبحث «الزعيم» أول من تُوج باللقب في النسخة الأولى عام 2009، عن العودة إلى منصات التتويج من جديد، بعد غياب «12 نسخة»، أملاً في أن يكون التتويج دفعة معنوية كبيرة للاعبين، من أجل حسم لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وبالتالي الخروج من الموسم بلقبين مهمين.

ويتوقع أن يحفل «الكلاسيكو» بالندية والإثارة، بفضل الإمكانيات الكبيرة للفريقين، وامتلاك لاعبين متميزين من أصحاب الخبرة والتجربة، بالإضافة إلى القوة التي تشهدها مباريات العين وشباب الأهلي، وهو ما يرفع مستوى الندية داخل «المستطيل الأخير»، ويزيد من التشويق والإثارة لدى الجماهير للاستمتاع بنهائي استثنائي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.