الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو العيد»
العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو العيد»
3 مايو 2022 12:00

 
منير رحومة (دبي)


تعد مباراة العين وشباب الأهلي، في نهائي كأس الرابطة غداً «الأربعاء»، الأولى التي تجمع بين الفريقين في ختام البطولة، مما يمنح لقب الموسم مذاقاً خاصاً، ويزيد من قوة اللقاء، ويرفع درجة الحماس داخل الملعب وعلى المدرجات. 

يكتسي «الكلاسيكو» بأهمية كبيرة للفريقين الطامحين إلى اعتلاء منصة التتويج، مما يبث حماس اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، حتى يكون لقب كأس الرابطة أفضل «عيدية» للجماهير. 

ويطمح «الفرسان» إلى إنقاذ موسمه بكأس الرابطة، بعد أن خسر كأس السوبر، وودع كأس رئيس الدولة، وفقد فرصة المنافسة في الدوري، حيث يعول على خبرته في المسابقة للاحتفاظ بلقبه، وحصد التتويج السادس، وبالتالي يؤكد أنه «ملك» البطولة بلا منازع.
ويبحث «الزعيم» أول من تُوج باللقب في النسخة الأولى عام 2009، عن العودة إلى منصات التتويج من جديد، بعد غياب «12 نسخة»، أملاً في أن يكون التتويج دفعة معنوية كبيرة للاعبين، من أجل حسم لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وبالتالي الخروج من الموسم بلقبين مهمين.
ويتوقع أن يحفل «الكلاسيكو» بالندية والإثارة، بفضل الإمكانيات الكبيرة للفريقين، وامتلاك لاعبين متميزين من أصحاب الخبرة والتجربة، بالإضافة إلى القوة التي تشهدها مباريات العين وشباب الأهلي، وهو ما يرفع مستوى الندية داخل «المستطيل الأخير»، ويزيد من التشويق والإثارة لدى الجماهير للاستمتاع بنهائي استثنائي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كأس رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©