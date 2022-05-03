«اليونايتد» يجهز «جسر الذهب» لضم نجم «الهامرز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت مصادر صحفية إنجليزية النقاب، عن أن مانشستر يونايتد، في طريقه لتقديم عرض مغر ٍ للحصول على خدمات الإنجليزي الشاب ديكلان رايس «23 عاماً» متوسط ميدان وستهام يونايتد، وأنه على استعداد لدفع 120 مليون يورو، مقابل ضمه هذا الصيف، علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في «صيف 2024».

وأضافت المصادر نفسها أن «اليونايتد» جاهز أيضاً للدخول في منافسة شرسة مع الأندية الأخرى التي تسعى لضم اللاعب، من داخل إنجلترا أو من خارجها.

وذكر موقع «أسبن» أن الطريق أصبح ممهداً أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لـ«الشياطين الحمر»، بعد أن ابتعد وستهام عن دائرة المنافسة على حجز مكان بين الأندية الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي لها حق اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم المقبل، غير أن الموقع تساءل أيضاً، عما إذا كان بمقدور مسؤولي «اليونايتد» إقناع اللاعب بالتوقيع لناديهم.

ويثمّن المسؤولون في «أولد ترافورد» كثيراً ما يملكه النجم الدولي من مواصفات رفيعة تجعله «ورقة رابحة» في أي نادٍ يلعب له، ويأمل «اليونايتد» أن يكون رايس «نسخة حديثة» من أسطورة النادي «بول إنس»، إذ أنه لفت نظرهم بما يتمتع به من قدرة على القيادة والشخصية والصلابة والرؤية الجيدة داخل الملعب والقوة، وهي صفات ثمّنها الألماني رالف رانجينك المدرير الفني المؤقت لـ «اليونايتد»، ومن المؤكد أن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد الذي يتسلم عمله رسمياً بنهاية الموسم، سيرحب بها أيضاً.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ذا صن» إن ديكلان رايس «اختيار موفق» لأنه قادر على ضبط وسط «الشياطين الحمر»، تحسباً لإمكانية رحيل الدولي الفرنسي بول بوجبا في يونيو المقبل.

وقالت إن وصول رايس إلى «أولد ترافورد» قد يكون بداية لعصر جديد في «اليونايتد»، حتى وإن كان سيكلف النادي «جسراً من الذهب»، إذ إن وستهام لن يقبل أقل من مائة مليون جنيه استرليني، في حالة الموافقة على بيع «ورقته الرابحة» الثمينة لأي فريق آخر، وهو الرقم الذي سبق أن حدده ملاك «الهامرز» وديفيد مويز المدير الفني للفريق، للموافقة على الاستغناء عن رايس، وسبق أن رفض «الهامرز» عرضاً من تشيلسي الإنجليزي لضم اللاعب.