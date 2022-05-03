دبا الفجيرة يفاوض لاماس ويجدد لزوران



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



فتحت إدارة دبا الفجيرة التفاوض مع لاعب الوسط برونو لاماس «28 عاماً» والذي يلعب لفريق تيكو أف سي الياباني حالياً، وسبق أن قضى موسماً ونصف موسم مع خورفكان، وقدم مستويات جيدة، قبل أن يتم الاستغناء عنه.

ويسعى «النواخذة» للبحث عن لاعبين جيدين في الوسط والهجوم، من أجل التعاقد معهم استعداداً للموسم المقبل من «دوري أدنوك للمحترفين».

واستقرت الإدارة بنسبة كبيرة على بقاء المدرب الصربي زوران، لقيادة الفريق، بعدما كما قاده إلى لقب «الأولى» والصعود إلى «المحترفين»، لضمان الاستقرار الفني، خاصة مع نجاح الفريق مع زوران في حصد نتائج غير مسبوقة بالفوز في 24 من 28 مباراة والخسارة مرة، واحدة والتعادل 3 مرات، وبلوغ «النقطة 75» وتسجيل 73 هدفاً في «الهواة».