عجمان يجهز «الأوراق البديلة» للقاء الجزيرة



رضا سليم (دبي)



يعود عجمان إلى التدريبات مجدداً، بعدما حصل اللاعبون على إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 48 ساعة، عقب خوض «وديتين» الأولى أمام النصر، وانتهت لمصلحة «العميد» بهدف أحرزه ريان مينديز، والثانية أمام ميانمار تحت 23 سنة استعداداً لعودة مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء الجزيرة يوم الجمعة المقبل.

ويتبقى لـ «البرتقالي» بعدها 4 مباريات أمام الوحدة والوصل والعين والإمارات، ومن المتوقع أن يتوجه الفريق إلى أبوظبي عقب مران يوم الخميس المقبل.

ودفع المدرب الصربي جوران خلال «الوديتين» بجميع اللاعبين، من أجل اختيار التشكيلة الأفضل لمواجهة الجزيرة، إلا أنه من المرجح أن يستعين بتشكيلة الشوط الثاني من مباراة خورفكان، خاصة في الهجوم، حيث لعب سعيد جاسم بجانب المغربي وليد أزارو، والدفع بحسين عبدالرحمن في وسط الملعب منذ البداية، وعاد اللاعب بقوة في مباراة «النسور» الأخيرة.

ويسعى «البركان» لمواصلة النتائج الجيدة، بعد الفوز على خورفكان بـ «رباعية»، والتي جاءت بعد غياب الانتصارات في آخر 3 جولات، ويحتل «البرتقالي» المركز الثامن برصيد 28 نقطة، ولا يبتعد عن «الخامس» إلا بـ 3 نقاط.

من ناحية أخرى، نشرت إدارة الإعلام بالنادي فيديو تهنئة لجماهير «البرتقالي» بمناسبة عيد الفطر، واستعرض الفيديو الأهداف الأربعة التي أحرزها أمام خورفكان، وكانت بمثابة «عيدية» من اللاعبين لـ «البرتقالي».

ويحتاج الفريق إلى 10 نقاط في الجولات الخمس حتى يحقق الموسم الأفضل في مسيرة الفريق في «المحترفين»، حيث سجل موسم 2018-2019 «الحصاد الأعلى» بعدما أحرز المركز السابع بـ «37 نقطة».