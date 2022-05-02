الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ألكسندروف بطل «كايت سيرف»
ألكسندروف بطل «كايت سيرف»
3 مايو 2022 00:50

دبي (الاتحاد)

تُوج البلغاري ألكسندروف شافدار بطلاً لسباق هايدروفويل، في بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي أُقيمت بشواطئ جميرا.
وأنجز ألكسندروف المهمة بنجاح، بعدما جمع أعلى معدل نقاط من 8 مراحل أقيمت على مدار يومين متتاليين، متفوقاً على الجنوب أفريقي كليف بارسونوس الذي حل ثانياً، والإيطالي ماركو دي فالبيت «الثالث».
وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية، وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك» نجاحاً كبيراً بمشاركة ما زيد عن 20 متسابقاً من 12 دولة، هي أميركا وأستراليا وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلغاريا والنمسا وألمانيا والبرتغال وأوكرانيا، إضافة إلى الإمارات.
وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف، يرافقه محمد الكمدة عضو مجلس إدارة نادي دبي لزوارق الشاطئ بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

دبي
بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف
الكايت سيرف
بطولة الكايت سيرف
بطولة دبي كايت سيرف
آخر الأخبار
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©