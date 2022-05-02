ألكسندروف بطل «كايت سيرف»

دبي (الاتحاد)

تُوج البلغاري ألكسندروف شافدار بطلاً لسباق هايدروفويل، في بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي أُقيمت بشواطئ جميرا.

وأنجز ألكسندروف المهمة بنجاح، بعدما جمع أعلى معدل نقاط من 8 مراحل أقيمت على مدار يومين متتاليين، متفوقاً على الجنوب أفريقي كليف بارسونوس الذي حل ثانياً، والإيطالي ماركو دي فالبيت «الثالث».

وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية، وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك» نجاحاً كبيراً بمشاركة ما زيد عن 20 متسابقاً من 12 دولة، هي أميركا وأستراليا وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلغاريا والنمسا وألمانيا والبرتغال وأوكرانيا، إضافة إلى الإمارات.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف، يرافقه محمد الكمدة عضو مجلس إدارة نادي دبي لزوارق الشاطئ بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.