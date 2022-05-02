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الرياضي
«اليويفا» يعلن عقوباته على روسيا
«اليويفا» يعلن عقوباته على روسيا
2 مايو 2022 21:08

 
باريس (أ ف ب)


أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عن إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بالإضافة إلى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على الفرق والمنتخبات بسبب غزو البلاد لجارتها أوكرانيا.
وجاء في بيان للهيئة القارية «لن يكون لروسيا أي أندية تشارك في مسابقات الأندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2022-2023»، بما فيها دوري الأبطال، الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وغيرها.
كما ضمت العقوبات حرمان منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل على أن يحل المنتخب البرتغالي مكانه.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
روسيا
أوكرانيا
دوري أبطال أوروبا
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