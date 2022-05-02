«اليويفا» يعلن عقوباته على روسيا



باريس (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عن إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بالإضافة إلى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على الفرق والمنتخبات بسبب غزو البلاد لجارتها أوكرانيا.

وجاء في بيان للهيئة القارية «لن يكون لروسيا أي أندية تشارك في مسابقات الأندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2022-2023»، بما فيها دوري الأبطال، الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وغيرها.

كما ضمت العقوبات حرمان منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل على أن يحل المنتخب البرتغالي مكانه.