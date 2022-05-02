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الرياضي
ميهايلوفيتش يستجيب للعلاج من «سرطان الدم»
ميهايلوفيتش يستجيب للعلاج من «سرطان الدم»
2 مايو 2022 21:06

 
ميلانو (أ ف ب) 

غادر الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي لكرة القدم المستشفى، بعد استجابته بشكل جيد للعلاج من سرطان الدم، بحسب ما أفاد النادي.
وقال بولونيا في بيان، إن ميهايلوفيتش غادر مستشفى «سانت أورسولا» في شمال إيطاليا، وكان «في حالة جيدة».
وتم نقل المدرب الصربي الذي يكافح سرطان الدم منذ عام 2019 إلى المستشفى مرة جديدة في مارس، خوفاً من تدهور وضعه الصحي.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصربي البالغ 53 عاماً سينضم مجدداً إلى لاعبيه في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم الحالي للقيام بمهامه الفنية، حيث يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة في الـ «سيري أ».
وتولى ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في يناير 2019 خلفاً لفيليبو إينزاجي، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2008-2009، وأسهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى، بعدما سبق له أن أشرف على عدة أندية أبرزها سبورتينج البرتغالي «2018» وروما وميلان وسمبدوريا.
كما تميز ميهايلوفيتش كلاعب داخل المستطيل الأخضر ففاز بلقب الدوري الإيطالي مع لاتسيو وإنتر، وأحرز كأس الأندية الأوروبية البطلة «دوري الأبطال حالياً» مع ريد ستار بلجراد عام 1991 وكأس الكؤوس الأوروبية مع لاتسيو عام 1999.

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