ماتيوس: البايرن ليس فريقاً حقيقياً!



ميونيخ (د ب أ)



انتقد نجم الكرة الألمانية السابق لوثار ماتيوس، لاعبي بايرن ميونيخ بعد ذهابهم في رحلة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية، رغم الخسارة 1- 3 أمام ماينز في الدوري الألماني «البوندسليجا»، كما انتقد إدارة النادي لسماحها للاعبين بالقيام بتلك الرحلة.

كان الفريق قد حصل على إجازة يوما الأحد والاثنين قبل مواجهة ماينز، فيما دافع حسن صالح حميديتش عن الأمر، موضحاً أنه كان بمثابة محاولة لبناء روح الفريق.

وبعد أسبوع من نجاح الفريق في تحقيق رقم قياسي بالفوز بلقب الدوري للمرة

العاشرة على التوالي، عانى بايرن في مواجهة صعبة أمام ماينز الذي كان يمكنه الفوز بنتيجة أكبر.

وقال ماتيوس في مقال له على موقع قناة «سكاي»، اليوم الاثنين، إن قادة ميونيخ السابقين أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، لم يكن ليسمحا بحدوث ذلك بعد يومين من مباراة مثل تلك.

وأضاف أن الإدارة الجديدة بقيادة أوليفر كان، كان يمكنها القيام بالرحلة المسماة ببناء الفريق وأن اللاعبين كان يمكنهم القيام بذلك بعد مباراة المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني.

وتابع ماتيوس أنه من المجازفة أن يقوم المدرب جوليان ناجلسمان بتلك الرحلة، بدون أن يخسر أغلب اللاعبين في غرفة الملابس.

وأوضح قائد بايرن ميونيخ السابق أن الرحلة كانت بمثابة حدث ترفيهي لبعض اللاعبين، بالنظر إلى عدم حضور البعض منهم، ومن بينهم القائد مانويل نوير.

وقال ماتيوس: «يمكنك أن ترى أن الأمر لا يتمحور حول الفريق، كان بإمكانهم القيام بتلك الرحلة في أي حال، وهناك حقيقة أن فريق بايرن الحالي ليس فريقاً حقيقياً».

وأضاف ماتيوس أن ذلك ظهر في هزيمة الفريق في مباريات أمام فرق أقل في الدوري مثل بوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا، وفياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تفتقد فيه قائمة بايرن للخيارات العديدة.

وقال ماتيوس: «حدث بناء الفريق كان يجب أن يتم القيام به بعد الهزيمة أمام بوخوم (أوائل العام الجاري)، وذلك من أجل تجميع الفريق ومحاولة تقديم موسم جيد حقاً، لكن حدوث ذلك الآن يترك انطباعاً سيئاً».