مدافع «الريال» في «الدائرة الغامضة»



برلين (د ب )



غاب النمساوي ديفيد ألابا اليوم «الاثنين» عن تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني ليحيط الغموض بشأن مشاركته مع الفريق في المباراة المرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.

وكان ألابا توج مع الريال مطلع هذا الأسبوع بلقب الدوري الإسباني ليضيفه إلى ألقابه العشرة التي أحرزها مع فريقه السابق بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

وأشار الموقع الإلكتروني لنادي ريال مدريد إلى أن المدافع النمساوي ألابا خاض اليوم تدريبات منفردة بعيداً عن تدريبات الفريق.

وكان ألابا انضم إلى الريال في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن.

ولعب ألابا دوراً بارزاً في خط دفاع الريال تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، حيث خاض 45 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات وكان أساسياً في جميع هذه المباريات.

ورغم هذا، خرج اللاعب مصاباً، واستبدل في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-4 ، ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب سيعود لصفوف الفريق في مباراة الإياب أمام ماشستر سيتي والمقررة بعد غد الأربعاء.

وغاب ألابا عن مباراة الفريق أمام إسبانيول بالدوري الإسباني أمس الأول السبت ، والتي حسم الريال من خلالها لقب الدوري المحلي.

ويتطلع الريال إلى اجتياز عقبة مانشستر سيتي وبلوغ نهائي المسابقة المقرر في العاصمة الفرنسية باريس في 28 مايو الحالي.

ويحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً على فياريال الإسباني غداً الثلاثاء في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي الأوروبي علماً أن ليفربول فاز 2- صفر على ملعبه ذهاباً يوم الأربعاء الماضي.

كما غاب عن تدريبات الريال اليوم أيضاً اللاعب الويلزي جاريث بيل، فيما واصل البلجيكي إيدن هازارد عملية تعافيه من الإصابة بكسر في شظية الساق.