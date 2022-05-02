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الرياضي
أنس جابر تنجح في «الثأر»
أنس جابر تنجح في «الثأر»
2 مايو 2022 19:31

 
مدريد (أ ف ب) 

ثأرت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، من السويسرية بيليندا بنتشيتش الثالثة عشرة بفوزها عليها 6-2، 3-6، 6-2 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية.
وكانت جابر سقطت الشهر الماضي في نهائي دورة تشارلستون الأميركية أمام بنتشيتش، المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو، في مباراة من ثلاث مجموعات، استمرت ساعتين و35 دقيقة لتُحرم من التتويج بلقبها الثاني فقط في مسيرتها.
قالت التونسية بعد فوزها في ساعة و58 دقيقة «أتيت الى هنا من أجل الثأر، أتمنى لو لعبت هكذا في النهائي».
وتابعت ابنة الـ27 عاماً «أنا فخورة أني لعبت هكذا اليوم، بيليندا لاعبة رائعة، آمل في أن أستمر على هذا النحو حتى نهاية البطولة».
وثأرت أيضاً التونسية من بنتشيتش التي أخرجتها من الدور ذاته في مدريد العام الماضي لتحقق فوزها الأول على السويسرية في ثالث مواجهة بينهما، وتضرب موعداً في ربع النهائي مع الرومانية سيمونا هاليب، حاملة اللقب عامي 2016 و2017، أو الأميركية الشابة كوكو جوف «16 عالمياً».
وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد الذي توجت به في دورة برمنجهام الإنكليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.
وبعد خروج غالبية المصنفات من أدوار مبكرة، وغياب أخريات عن الدورة، لا تزال جابر المصنفة الوحيدة من بين العشر الأوليات التي تنافس في مدريد.

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