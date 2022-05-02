إيمري: فياريال يرفض «الفخر»!



مدريد (أ ف ب)



أصرّ مدرب فياريال الإسباني أوناي إيمري عشية مواجهة ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على أن فريقه لن يكتفي بفخر مواجهة الفريق العريق، بل يثق بقدرة الفوز، رغم تأخره ذهاباً خارج ملعبه بهدفين نظيفين.

قال إيمري في مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة في ملعب لا سيراميكا مقرّ فياريال الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي، ثم بايرن ميونيخ الألماني في النسخة الحالية «في الذهاب كانوا أفضل، لكن غداً لن نلعب فقط للمفخرة، سنلعب للفوز».

تابع اختصاصي مسابقة الدوري الأوروبي «لم يخسر ليفربول هذا الموسم بفارق أكثر من هدفين، لذا يجب أن نخوض مباراة مثالية، وأن نكون خارقين في كل شيء نقدمه، يجب أن نبحث أكثر عن نقاط ضعفهم».

ويحتل فياريال، حامل لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، المركز السابع في «الليجا» الإسبانية، فيما ينافس ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ويطمح لرباعية غير مسبوقة لدى الأندية الإنجليزية.

تابع إيمري: «تعويض الخسارة صفر-2 صعب جداً، لكن يفيدنا إلغاء أفضلية الهدف المسجل خارج الديار، أفضلية الملعب كانت واضحة في أنفيلد، ونريد ذلك في أرضنا».

وقال إيمري: إن نجم هجوم الفريق جيرارد مورينو الغائب ذهاباً بسبب الإصابة، تدرب مع الفريق، لكن المهاجم الهولندي أرنو دانجوما يعاني من مشكلة في قدمه، فيما يغيب الثنائي يريمي بينو وألبرتو مورينو.

بدوره، قال المدافع باو توريس: «نعرف ما ينتظرنا، لقد استعددنا بشكل جيد، نحن فياريال أفضل من الأسبوع الماضي، لدينا خطتنا، نعرف ماذا يجب القيام به ولدينا الجماهير في صفنا، وشاهدنا فياريال قوياً جداً هذا الموسم على أرضه في مباريات هامة جداً، لذا نعرف المطلوب منا».