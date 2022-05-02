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الرياضي
ديباي يتحدى شائعات رحيله عن برشلونة!
ديباي يتحدى شائعات رحيله عن برشلونة!
2 مايو 2022 17:00

برلين (د ب أ)
أبدى ممفيس ديباي رغبته في الاستمرار كلاعب أساسي ضمن صفوف برشلونة الإسباني لكرة القدم «لعدة أعوام أخرى»، وذلك رغم الشائعات التي تحوم حول مستقبله.
وكان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم الهولندي ديباي بعقد لمدة عامين في يونيو الماضي، في صفقة انتقال حُر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ليون الفرنسي، وذلك في الوقت الذي كان فيه رونالد كومان مدرباً لبرشلونة.
وتصدر ديباي قائمة هدافي برشلونة في أول موسم له بالفريق برصيد 12 هدفاً في كل المسابقات، لكنه شارك أساسياً في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية العام الجديد، وذلك بعد أن ضم المدير الفني تشافي، كلا من فيران توريس وبيير-إيمريك أوباميانج إلى الفريق في يناير الماضي.
وعانى ديباي (28 عاماً) بشكل كبير من الإصابات، لكنه سجل هدف الفوز 2-1 لبرشلونة في شباك ريال مايوركا أمس «الأحد».
وأثيرت الشكوك حول مستقبل ديباي مع الفريق في ظل عودة أنسو فاتي من الإصابة ونية الفريق في تعزيز صفوفه قبل موسم 2022 - 2023، لكن اللاعب أبدى رغبة في الاستمرار مع الفريق.
وقال ديباي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في تصريحات لشبكة «إي. إس. بي. إن»: «جئت إلى هنا برغبة في المشاركة مع الفريق، أود أن ألعب دوراً مهماً مع الفريق في العام المقبل ولعدة أعوام أخرى». وأضاف: «من الطبيعي أن أواجه منافسة كبيرة في برشلونة، فأنا ألعب لأفضل نادٍ في العالم»، كذلك أشار تشافي إلى أن ديباي لديه دور يمكن أن يلعبه مع الفريق بعد هذا الموسم.
وقال تشافي عقب مباراة أمس: «ممفيس يتدرب بشكل جيد للغاية، وهذا هو سبب مشاركته، نحن نرغب في تواجد هذه النوعية من اللاعبين».

ممفيس ديباي
برشلونة
نادي “ليون الفرنسي
تشافي هيرنانديز
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