طرابزون بطل تركيا بعد 38 عاماً



رضا سليم (دبي)

شهدت مدينة طرابزون التركية احتفالات كبيرة، في أرجاء المدينة، بمناسبة فوز فريقها بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 38 عاماً، إثر تعادله مع أنطاليا سبور في «الجولة 35».

واجتاحت جماهير طرابزون ملعب شينول جونيش، بعد نهاية مباراة فريقها أمام أنطاليا سبور، فرحاً بعودة الدرع إلى خزائن النادي بعد غياب 38 عاماً، متفوقاً على كبار الأندية التركية، مثل جالطة سراي وبيشكتاش وفنربخشة.

وحسم طرابزون سبور اللقب لمصلحته، قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة، وأصبح بعيداً عن متناول ملاحقيه، حيث تفصله 9 نقاط عن وصيفه فنربخشه.

وكتب المدرب عبد الله أفسي: «تاريخاً جديداً للنادي الذي سبق له التتويج بلقب الدوري 6 مرات، لكنه غاب عن منصات التتويج منذ عام 1984، وكان أول تتويج له بمسابقة الدوري المحلي عام 1975، ثم سيطر عليه لخمسة مواسم أخرى، 1976 و1977 و1978 و1979 و1980 و1983.

وسجل طرابزون اللقب السابع في تاريخه، ويعد جالطة سراي أكثر المتوجين باللقب، بواقع 22 مرة، يليه فنربخشة بـ19 مرة، ثم بيشكتاش بـ16 لقباً، وتُوج إسطنبول باشاك شهير باللقب مرة واحدة، بالتساوي مع بورصا سبور.

ويلعب الفريق في الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا التي شارك فيها آخر مرة في موسم 2010-2011 ويلعب في طرابزون عدد من اللاعبين البارزين أمثال ماريك هامسيك قائد نابولي الإيطالي السابق والإيفواري جيرفينيو والبرازيلي برونو بيريز.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النادي ومشجعيه وجميع سكان ولاية طرابزون بهذا الإنجاز وغرّد عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تابعنا مباراة بطولة طرابزون سبور عن كثب، واتصلت برئيس النادي أحمد أغا أوغلو عبر الهاتف وأبلغته بالتهاني».