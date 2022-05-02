سالم عبدالرحمن في «أساتذة مالمو»



الشارقة (الاتحاد)



غادر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى السويد للمشاركة في بطولة «مالمو للأساتذة»، من 3 إلى 9 مايو الجاري، ويخوض منافساتها أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم، ويرافق سالم خلال البطولة المدرب الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف.

وتعتبر البطولة واحدة من أقوى التجمعات السنوية على مستوى العالم، حيث وجهت الدعوة للأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن «المصنف 2690 نقطة» هذا العام، وأيضاً الهولندي جوردان فان فورييست «2715 نقطة»، والإنجليزي مايكل آدامز «2698 نقطة»، والإسباني أليكسي شيروف «2693 نقطة»، والتشيكي دافيد نافارا «2693 نقطة» والهندي أيرجون أيريجايسي «2675 نقطة» والسويدي نيلز جرانديليوس «2656 نقطة» والأميركي هانز نيمان «2637 نقطة».

يذكر أن متوسط ​​تقييم البطولة هو «2682 نقطة»، مما يجعلها واحدة من أقوى البطولات التي شارك فيها «الفتى الذهبي» في مسيرته الاحترافية، وتقام من مرحلة واحدة بنظام «راوند روبن» من 7 جولات، ويتم عرض المباريات مباشرة في العديد من مواقع الشطرنج العالمية الشهيرة.

ووجه عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج الشكر إلى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي لتشجيعه ومتابعته للاعبين الموهوبين في النادي، وحرصه على توفير متطلبات النجاح لتطوير مستواهم الفني ورفع تصانيفهم الدولية، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لجهوده من أجل خدمة الشباب والرياضة بالإمارة.

وأكد أن مشاركة سالم في بطولة مالمو الدولية تأتي تطبيقاً واستكمالاً لخطة المجلس والنادي عام 2022 في إطار إعداده للمشاركة والمنافسة في المحافل الدولية ورفع معدل تصنيفه الدولي ليدخل نادي «2700 نقطة».

وأشار إلى أن سالم يشارك فور عودته من السويد في «الشارقة ماسترز» الدولية الخامسة من 21 إلى 30 مايو في حضور العديد من أبطال العالم.