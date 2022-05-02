«الزعيم» يلجأ إلى التغيير لضمان «المفاجأة» أمام «الفرسان»

معتز الشامي (دبي)



يضع الجهاز الفني للعين اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الزعيم» خلال التدريب النهائي مساء غد «الثلاثاء»، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي يوم الأربعاء المقبل، في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وغادر «البنفسج» إلى العاصمة أبوظبي عقب مباراة الفريق أمام شباب الأهلي، ضمن «الجولة21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدف، مؤكداً إحكام قبضته على صدارة الترتيب.

وعقد الجهاز الفني بقيادة سيرجي ريبروف اجتماعاً موسعاً باللاعبين، بحضور الجهاز الإداري، وطالب المدرب اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباراة المرتقبة، ونسيان كل ما يتعلق بلقاء الفريقين منذ أيام في الدوري، وذلك لأن المواجهة المقبلة مختلفة وعلى لقب، يرغب الجهاز الفني في الظفر به، ليكون افتتاح مسيرته في «سكة الألقاب»، بعد غياب خلال السنوات الماضية.

وتمسك ريبروف بضرورة أن يتحلى اللاعبون بالهدوء والتركيز، خاصة في «اللمسة الأخيرة»، حيث كشفت المواجهة الماضية، تسرع البعض في الثلث الأخير من الملعب، ما أضاع أكثر من فرصة كان يمكن أن تزيد «غلة» الأهداف «البنفسجية» في شباك «الفرسان».

وشهدت تدريبات العين على ملعبه، قبل السفر إلى أبوظبي، تكثيف الجوانب الخططية والتكتيكية، بهدف علاج بعض السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق أمام شباب الأهلي، خاصة أن العين حصل على راحة في وقت كان يلعب فيه شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، ونجح في التأهل إلى دور الـ16، وبالتالي كان «رتم» الأداء أعلى بعض الشيء خلال بعض فترات المباراة، ولكن حُسمت النتيجة لمصلحة «الزعيم»، بمهارة لابا والروح القتالية.

وسيكون سلاح «التركيز» أمام المرمى، والتحرك التكتيكي من دون كرة، خاصة للاعبي الأطراف وفي العمق، أبرز ما يركز عليه ريبروف أمام شباب الأهلي، والمتوقع أن يؤدي بأسلوب يميل للتوازن الدفاعي، وعدم الاندفاع إلى الأمام ومنح البنفسج الفرصة لتشكيل الخطورة على مرمى ماجد ناصر حارس «الفرسان».

وعلى الجانب الآخر، اهتم الجهاز الفني خلال التدريب الرئيسي، بإشراك عدداً من اللاعبين الذين غابوا عن التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي، وذلك لرغبة ريبروف في ضمان عنصر «المفاجأة»، بجانب تغييرات تكتيكية في مراكز ومهام بعض اللاعبين، وذلك للتعامل مع الطريقة المتوقعة من شباب الأهلي، والذي أدى مباراة قوية أمام العين، وطبق طريقة 4-4-2، بشقيها الدفاعي والهجومي، والتي تتطلب تعاملاً يعتمد بشكل أكبر على الاختراقات من العمق، واللعب عبر الأطراف.

من جانبه، أشاد ماجد العويس عضو شركة الكرة بنادي العين، بالروح القتالية التي يُظهرها اللاعبون في مشواره هذا الموسم، لافتاً إلى أن لديهم إصرار كبير للمنافسة على جميع الألقاب المحلية، وبالتالي يتم التعامل مع النهائي، بتركيز كبير ورغبة في الحسم، وقال: ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين، وروحهم القتالية ورغبتهم لتقديم مباراة كبيرة تليق بمتصدر الدوري.

وفيما يتعلق بالضغوط المتوقع أن تكون على الفريق، خاصة أنه تفوق منذ أيام على شباب الأهلي في الدوري، قال: لكل بطولة ومباراة ظروفها، ولاعبو «الزعيم» لديهم من الخبرات وثقافة البطولات، ما يكفي لمنحهم القدرة على التعامل مع اللقاء وإسعاد الجماهير بحصد اللقب، صحيح أن الهدف الأساسي هو التتويج بالدوري، والاستمرار في الصدارة إلى نهاية الموسم، ولكن الجهاز الفني يضع «الظفر» بلقب كأس المحترفين، ضمن أهدافه.