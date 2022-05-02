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«فريدي» بطل كأس «أم الإمارات» في بلجيكا
«فريدي» بطل كأس «أم الإمارات» في بلجيكا
2 مايو 2022 14:03

أبوظبي (الاتحاد)
توج الجواد «فريدي باي»، لجي تي زوتليف، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة صوفي تايسون، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الذي أقيم بمضمار وارجيم البلجيكي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
وأجتذب السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 10.000 يورو، واثبت «فريدي باي» مهاراته الفائقة، حين تفوق بفارق 4 أطوال عن وصيفه «بيكاسو» لاس أم بي لسباقات الخيول، بإشراف سوزانا مولد بوستما، وقيادة وليام مونجل.
وسجل ابن «تي ام فريد تكساس» زمناً وقدره 2:28:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «النينو» لمزرعة دو جراند، بإشراف جين دو ميولي، وبقيادة اوليفييه دانديجن.

كأس الشيخة فاطمة
الخيول العربية الأصيلة
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
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