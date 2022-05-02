«الممر الشرفي» ممنوع في «ديربي مدريد»



رضا سليم (دبي)

رفض لاعبو أتلتيكو مدريد إقامة ممر شرفي للجار ريال مدريد، عقب تتويج الفريق الملكي بلقب بطل «الليجا»، بعدما حسم «اللقب 35»، قبل 4 جولات من النهاية، إثر فوزه على ضيفه إسبانيول برباعية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة مدريد.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن أن لاعبي أتلتيكو مدريد رفضوا إقامة ممر شرفي لفريق ريال مدريد بطل الدوري، خلال «ديربي مدريد» المقرر إقامته في ملعب «واندا متروبوليتانو» يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 35» من المسابقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنهم في أتلتيكو مدريد اتخذوا بالفعل قراراً منذ أيام، والجميع لن ينظر للأمر بمثابة التهنئة، وإنما يعتبرونه إذلالاً، نظراً للحساسية المفرطة بين الفريقين.

وقال خوسيه ماريا خيمينز لاعب الفريق: «نهنئ ريال مدريد على تحقيق اللقب، وأعتقد أنهم يستحقون ذلك، لكننا نحترم جماهيرنا كثيراً، ولن نفعل ذلك»، وأيده حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك قائلاً:«أنا من أولئك الذين لا يحبون القيام بممر، ولكن النادي سيقرر وسنفعل ما هو ضروري».

ولم ينس لاعبو «الروخي بلانكوس» أن «الميرنجي» لم يصنع لهم ممراً شرفياً، بعد فوزهم بلقب «الليجا» عام 2014، حيث التقى الفريقان بعدها في 3 مباريات، واحدة بنهائي دوري أبطال أوروبا، والأخرى في كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى مباراة الذهاب، ضمن الدور في ملعب سانتياجو برنابيو.

ونوهت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال السابق، رفض إقامة ممر شرفي، لمنافسه برشلونة بعد فوزه بـ «الليجا 2018» وقال: أعتقد أننا نعطي الكثير من الاهتمام بشأن الممر لديهم لقب الدوري، وهو ما أرادوه والممر غير مهم، سواء بالنسبة لهم أو لنا».

وفي عام 2017 فاز الريال بلقب كأس العالم للأندية، ثم التقى في المباراة التالية، بعد التتويج مع برشلونة، ولكن فالفيردي مدرب النادي الكتالوني السابق رفض قيام لاعبيه بممر شرفي للفريق الملكي بداعي أن التقليد فقد رمزيته.

وبعد حسم اللقب نشر برشلونة «تغريدة» عبر حساباته الرسمية بمختلف اللغات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لتهنئة ريال مدريد على الفوز بالدوري.