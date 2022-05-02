جاريث بيل.. «سوء الخاتمة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواجه الويلزي جاريث بيل «32 عاماً»، جناح ريال مدريد الإسباني أسوأ نهاية لمسيرته الكروية مع النادي «الملكي»، بعد أن أصيب في ظهره قبل مباراة إسبانيول التي فاز فيها الريال 4-صفر، وحسم بها بطولة الدوري «الليجا»، بينما حُرم النجم الويلزي من الاحتفال مع الفريق في ملعب «السانتياجو برنابيو»، بالحصول رسمياً على اللقب، قبل 4 جولات من النهاية.

ويتوقع الجهاز الطبي أن يحتاج بيل لمدة لا تقل عن أسبوعين للعلاج، ما يعني أنه لن ينضم إلى قائمة الفريق الذي سيواجه «الأربعاء» مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال «الشامبونزليج»، ومن المرجح أيضاً ألا يشارك في بقية مباريات الموسم.

وحرص بيل على تهنئة زملائه بالفوز بـ «الليجا»، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل «الواتس آب»، تحسباً لعدم إمكانية المشاركة في أية مباريات قادمة مع الفريق. وينتهي عقد بيل في نهاية يونيو المقبل، وبعدها سيكون حراً في الانتقال لأي نادٍ آخر، غير أنه لم يتلق أية عروض حتى الآن من الأندية الأوروبية الكبري، وسيضطر إلى عرض نفسه خلال «الميركاتو الصيفي»، لأنه حريص كل الحرص على أن يشارك منتخب بلاده في كأس العالم 2022، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل، ما يعني ضرورة أن يكون مقيداً في نادٍ جديد، في ظل عدم وجود نية لدى «الميرنجي» في التجديد له، بل إن إدارة الريال كانت تسعى للتخلص منه بصفة نهائية، قبل إعارته لناديه السابق توتنهام، كما حاولت بيعه بعد عودته من هذه الإعارة، ولكنها لم تجد من يشتريه، ولم يلعب بيل هذا العام 2022 إلا مباراة واحدة فقط مع الريال.

وعانى كابتن المنتخب الويلزي الملقب بـ «قطار كارديف السريع» الكثير من الإصابات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان الذي أسقطه من حساباته، بسبب كثرة هذه الإصابات، فضلاً عن اهتمام اللاعب أكثر بلعبة الجولف، ومنتخب بلاده، بينما جاء ريال مدريد في المرتبة الثالثة لاهتماماته، رغم أنه يحصل على أعلى راتب في الفريق «17 مليون يورو سنوياً».

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن بيل صنع حاجزاً نفسياً بينه وبين جماهير البرنابيو، بسبب سلوكه المستفز لها، وادعائه الإصابة أحياناً، وشعورها بأنه يوجه جل اهتمامه إلى منتخب بلاده ولعبة الجولف.

ولم يكن بيل- حتى وهو سليم معاف - مقنعاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي لم يشركه هذا العام 2022 إلا في مباراة واحدة فقط.

غير أن الصحيفة قالت إن أنشيلوتي ربما يمنحه فرصة للظهور بصورة شرفية في أحدي المباريات قبل نهاية الموسم، إذا أكتمل شفاؤه، ويالها من نهاية لنجم كان الأغلى سعراً في تاريخ الكرة العالمية عند انتقاله من توتنهام إلى ريال مدريد عام 2013، مقابل 100مليون يورو.