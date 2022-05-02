ديوكوفيتش «القلب المحطم»!



برلين (د ب أ)



أعرب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن أمله أن يتمكن نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر من العودة لحياته الطبيعية بمجرد انتهاء عقوبة حبسه.

وتم الحكم بحبس بيكر الفائز بستة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بالسجن لمدة تصل لعامين ونصف العام لعدة تهم تتعلق بانتهاك قوانين الإفلاس في المملكة المتحدة.

وأعلن بيكر «54 عاماً» إفلاسه في 2017، ولكن تبين أنه أخفى أصولاً وقروضاً لتجنب دفع ديونه، التي تقدر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني «63 مليون دولار»، وسبق لبيكر تدريب ديوكوفيتش خلال بداية مسيرته.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي «قلبي محطم من أجله، إنه صديق، صديق قديم، مدربي لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام، شخص أعتبره مقربا في حياتي، لقد أسهم كثيراً بنجاحي خلال مسيرتي».

وأضاف «فقط أشعر بالحزن، لا أعرف ماذا أقول أكثر من ذلك، لن أدخل في تفاصيل الحكم، لأنني لست في وضع يسمح لي بفعل ذلك، ولكن كصديق له، حزين جداً عليه وليس هناك ما يمكن قوله، وأتمنى فقط أن يتجاوز هذه الفترة التي يجب أن يكون خلالها في السجن وأنه عندما يخرج يكون قادراً على عيش حياته، لا أعرف ما إذا كان يمكنك استخدام كلمة طبيعي، لأن حياته بالتأكيد ستتغير، بالنسبة لأي شخص يذهب إلى السجن، خاصة فيما يتعلق بهذه الفترة الطويلة».

وختم ديوكوفيتش بالقول «لذلك أنا لا أعرف كيف ستسير الأمور بالنسبة له، أنا فقط أدعو له، آمل أن تكون الأمور على ما يرام فيما يخص صحته وصحته العقلية، لأن هذا على الأرجح سيكون الجزء الأكثر تحدياً».