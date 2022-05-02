ليفربول «الضيف الثقيل» على «الغواصات الصفراء»



مدريد (أ ف ب)

يحلّ ليفربول الإنجليزي على فياريال الإسباني غداً «الثلاثاء»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبجعبته هدفين نظيفين، وضعاه على مشارف النهائي في موسم يبحث فيه عن تحقيق رباعية تاريخية.

وفي اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل، يحلّ مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه 4-3 ذهاباً في واحد من أكثر مباريات الموسم متعة.

ولم يودّع ليفربول الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى، بعد فوزه ذهاباً، منذ موسم 2001-2002، عندما أقصاه باير ليفركوزن الألماني، ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي «1-صفر و2-4».

وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه تشيلسي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر «83-82»، علماً انه قد يتواجه معه في المباراة النهائية المقررة في باريس التي حصلت على شرف استضافتها بعد تجريد سان بطرسبورج الروسية.

وفي مباراة الذهاب، انتظر ليفربول مطلع الشوط الثاني من أجل فك التكتل الدفاعي لفياريال ليفتتح التسجيل بـ «النيران الصديقة» عبر مدافع «الغواصات الصفراء» الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان، وعزز النتيجة بهدف الدولي السنغالي ساديو مانيه بعد دقيقتين إثر تمريرة من النجم المصري محمد صلاح.

ويخوض ليفربول نصف النهائي الثاني عشر في المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها ست مرات، آخرها في 2019.

في المقابل، ونظراً لنتيجة الذهاب الصريحة، باتت مهمة فياريال، بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بقيادة أوناي إيمري، والذي كان أطاح بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي توالياً، صعبة لقلب الطاولة إيابًا في ظل التألق اللافت للفريق الإنجليزي.

فياريال الذي يخوض دور الأربعة في المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى موسم 2005-2006، يحتل راهناً المركز السابع في الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بعد خسارته بتشكيلة رديفة شهدت تغيير ثمانية لاعبين على أرض ألافيس وصيف القاع 1-2.

تحدّث مدرّبه الاختصاصي في مسابقة الدوري الأوروبي المتوج بها أربع مرات «ثلاث منها تواليًا مع إشبيلية بين 2014 و2016» عن مباراة الذهاب «قاومنا دفاعياً كي نحصل على خيارات مختلفة إياباً، ستكون مباراة صعبة في ملعب لا سيراميكا، سنختبرهم أكثر».

وأراح إيمري في مباراته الأخيرة في «الليجا» حارسه الأرجنتيني خيرونيمو رولّي، ومدافعيه الأرجنتيني خوان فويث، المخضرم راوول ألبيول وإستوبينيان، لاعبي وسطه الفرنسيين اتيان كابوي وفرانسيس كوكلان والأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو والمهاجم الهولندي أرنو دانجوما.

وسبق للفريقين أن تواجها في مباراتين فقط قاريًا، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب تأخره صفر-1 ذهابًا في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إيابًا في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات «1-3» في بازل السويسرية.

بدوره، قال كلوب «الأمور طيبة حتى الآن، يجب أن تكون منتبهاً بنسبة 100%، وفي المزاج المناسب، كي تخوض الإياب مثل الذهاب، نتقدّم 2-صفر وهذا جيّد، لكننا نعرف أننا لم نتأهل بعد».

وفيما ينافس على أكثر من جبهة في سعيه أن يصبح أول فريق إنجليزي يحرز الألقاب المحلية الثلاث ودوري الأبطال، تغلب ليفربول على نيوكاسل في الدوري المحلي بهدف لاعب وسطه الغيني نابي كيتا.

بعد هذا الفوز الذي وضعه مؤقتاً في صدارة «البريميرليج»، قبل أن يستعيدها مانشستر سيتي حامل اللقب لاحقاً بعد ساعات، إثر فوزه الكبير على ليدز يونايتد 4-صفر، قال كلوب إنه لن يركّز أبداً على مواجهة السيتي «كلا، فياريال، يتخلفون 1-2 راهناً، كما أنهم يلعبون الساعة الواحدة ظهراً».

تابع كلوب الذي أراح بدوره صلاح «29 عاماً» أفضل لاعب أخيراً في الدوري بحسب تصويت الصحفيين الرياضيين، الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والإسباني تياجو الكانتارا عن التشكيلة الأساسية «هذا ما يهمني، لم أفكر لثانية بمانشستر سيتي بل فوراً بفياريال».