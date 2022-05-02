الجمل مدرباً للإسماعيلي

القاهرة (أ ف ب)

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري تعيين حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق، خلفاً لحمد إبراهيم «المقال» لسوء النتائج.

ووقع الجمل على عقود تدريب الفريق، ويعاونه أحمد قناوي مدرباً عاماً، ومحمد حمص مدرباً مساعداً، وسيد توفيق مدربا للحراس، وحسني عبد ربه مديراً للفريق.

وسيقود الجمل ومعاونوه تمارين الفريق بملعب الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة المصري، الجمعة المقبل، في اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة عشرة.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، قد قرر إقالة حمد إبراهيم وجهازه المعاون عقب الخسارة أمام طلائع الجيش صفر-2، واصدر النادي بياناً رسمياً وجه فيه الشكر للمدرب.

وكان حمد قد تولى المسؤولية خلفاً للأرجنتيني خوان براون، وقاد الفريق في سبع مباريات ببطولة الدوري وفاز في اثنتين وخسر في ثلاث وتعادل في اثنتين، يحتل الفريق راهناً المركز السادس عشر من أصل 18 فريقاً برصيد 11 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطة عن متذيل الترتيب.