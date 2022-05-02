أنتيتوكونمبو «الأرقام المزدوجة»



واشنطن (أ ف ب)



عاد ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي من ملعب بوسطن سلتيكس بالفوز 101-89، في مستهل سلسلتهما في الدور الثاني من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، وحذا حذوه جولدن ستايت ووريرز بعودته ظافراً من أرض ممفيس جريزليز بشق النفس 117-116.

وبعدما أنهى الموسم المنتظم في وصافة المنطقة الشرقية، كان سلتيكس يمني النفس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خلال الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، إلا أنه خسر هذه الأفضلية، بعدما عجز عن إيقاف حامل اللقب ونجمه اليوناني الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» بتسجيله 24 نقطة مع 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

ولعب اليوناني دوراً في 55 من أصل النقاط الـ87 التي سجلها فريقه خلال وجوده في أرضية الملعب، إن كان نقاطاً أو تمريراً، معوضاً بذلك بدايته الصعبة في اللقاء حيث عانى من الدفاع المكثف عليه ما تسبب بخسارته الكرة ثلاث مرات في الدقائق الخمس الأولى.

لكنه نجح بعدها بالدخول في أجواء المباراة وقيادة فريقه الذي يفتقد كريس ميدليتون لإصابة في ركبته اليسرى، إلى بداية جيدة لهذه السلسلة التي تبقى الثلاثاء في بوسطن لخوض المواجهة الثانية من أصل سبع ممكنة.

وخطف لاعب الارتكاز جوردان بول الأضواء من زملائه النجوم في جولدن ستايت ووريررز، ليقود فريقه إلى الفوز على ممفيس جريزليز 117-116 بتسجيله 31 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات، وذلك على الرغم من طرد دريموند جرين.

وأضاف نجم الفريق ستيفن كوري 24 نقطة، أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر، كان جا مورانت مع 34 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، كما أضاف زميله جارين جاكسون 33 نقطة و10 متابعات.

وتعرض ووريرز لضربة قوية لدى طرد غرين في الربع الثاني لارتكابه خطأ فاضحاً، عندما وجه «لكمة» لمنافسه براندون كلارك وأمسك بقميصه وأسقطه أرضاً.