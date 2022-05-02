«العيد» في «ملاعب المباريات» و«صالات التدريب»

رضا سليم (دبي)



يعيش الرياضيون أجواءً مختلفة في عيد الفطر المبارك، في ظل التدريبات والتجهيزات، استعداداً للبطولات والمشاركات الخارجية، ليس فقط في كرة القدم، بل في كل الألعاب، حيث لجأت أندية الدوري إلى منح لاعبيها راحة يوماً واحداً فقط، لقضاء العيد مع أسرهم، والعودة إلى التدريبات في اليوم الثاني، خاصة أن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين» ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وجميع المباريات مهمة، في الجولات الخمس الأخيرة من البطولة.

وأعلن العين وشباب الأهلي «حالة الطوارئ»، استعداداً لمواجهة الأربعاء، في نهائي كأس رابطة المحترفين، وهي احتفالية جماهيرية كبرى باستاد محمد بن زايد تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد»، وهو ما حرم لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية من الاستمتاع بإجازة العيد، بحثاً عن لقب جيد يسعد فيه الفائز بالكأس جماهيره.

في الوقت الذي يتدرب لاعبو منتخباتنا استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت من 13 إلى 31 مايو الجاري، حيث يشارك 285 رياضياً ورياضية في الدورة، ويتنافسون في 111 مسابقة، بـ 16 لعبة فردية وجماعية، تقام في 14 موقعاً مختلفاً.



وتبدأ الوفود بالتوجه إلى الكويت بداية من نهاية الأسبوع الجاري، خاصة الألعاب التي ستبدأ المنافسات مبكراً، وهي ألعاب القوى، التي تفتتح المشاركة في الدورة بمنافسات السيدات في 11مسابقة، تقام على مضمار أحمد الرشدان، وعلى صعيد الألعاب الجماعية يلاقي منتخبنا لكرة القدم للصالات رجال نظيره الكويتي يوم 14 مايو، كما يلاقي منتخب كرة القدم للصالات للسيدات منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية يوم 15 مايو، ويستهل منتخب كرة السلة للرجال منافساته بملاقاة البحرين 16 مايو وفي منافسات الطائرة يبدأ منتخبنا الوطني مشواره بالدورة بملاقاة الكويت 20 مايو.

وتواصل جميع المنتخبات تدريباته من خلال معسكرات مغلقة ومباريات ودية ومعسكرات خارجية تأهباً للحدث الخليجي الكبير.

من ناحية أخرى، دشن المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة بميدان الوثبة نسخته 42، وسط مشاركة خليجية كبيرة، ويشهد المهرجان إقامة 331 شوطاً خلال أيامه الـ 13، منها 113 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و208 أشواط لهجن الجماعة، و10 أشواط للسباق التراثي الذي استحدثته اللجنة المنظمة، خلال المواسم الأخيرة للحفاظ على الهوية التراثية، وخصصت اللجنة المنظمة 52 رمزاً على مدار أيام المهرجان للفائزين بالأشواط الرئيسة خلال المنافسات، منها 16 رمزاً لمنافسات هجن الشيوخ، و36 رمزاً لمنافسات هجن الجماعة.

تتوجه أنظار عشاق الألعاب الإلكترونية إلى دبي 4 و5 مايو لمتابعة النهائي المرتقب لبطولة «موبايل ليجند إم بي إل» التي يصل عدد عشاقها إلى أكثر من 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط، و660 مليون متابع من 150 دولة حول العالم، والذي يقام في «دبي فستيفال سيتي».

وتتصدر بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكت السيدات الأولى من نوعها قائمة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في عطلة العيد، وتستمر إلى 15 مايو، ويستضيف منافساتها استاد دبي الدولي للكريكت، ويشارك في البطولة 6 فرق، تضم أكثر من 90 لاعبة من 35 جنسية، من مختلف قارات العالم، يتنافسون في 19 مباراة.

ويوجد عدد كبير من الفعاليات خلال عطلة عيد الفطر، منها أكتيف أون ذا بيتش لليوجا واللياقة البدنية التي تقام في فندق كيمبينسكي بجزيرة النخلة، وبطولة أوبتيمال فايت نايت للملاكمة بفندق راديسون ريد بمنطقة واحدة دبي للسيليكون، وبطولة كارافان للريشة الطائرة المجتمعية بأكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، وتتواصل منافسات بطولة أكاديمية راكيت للتنس للناشئين تحت 16 سنة في أكاديمية راكيت بالموتور سيتي ودورة جولف نيوز الرمضانية للرياضات المختلطة، والتي تضم رياضات كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكت، والريشة الطائرة في يوبرو بمنطقة القوز، وسباق سيتريون للدراجات الهوائية المجتمعية، في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وسباق سوبر سبورت للجري الليلي في مضمار ميدان وبطولة عالم دبي للرياضة المفتوحة للريشة الطائرة 2022 بصالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 400 لاعب ولاعبة.