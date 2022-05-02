عودة كارتابيا تنعش حظوظ شباب الأهلي في «كأس الرابطة»



منير رحومة (دبي)



يعود الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا إلى تشكيلة شباب الأهلي، في نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء المقبل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في البطولة الآسيوية، حيث حرص الجهاز الفني على إراحته أمام العين، في الجولة الماضية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، من أجل التعافي في أفضل الظروف، واستعادة جاهزيته البدنية.

ويعد كارتابيا أحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها المدرب مهدي علي، بهدف التتويج باللقب، في المواجهة القوية أمام العين، بفضل المستوى المتميز الذي ظهر به، منذ عودته إلى «الفرسان» خلال «الانتقالات الشتوية»، حيث سجل هدفين خلال 5 مباريات محلية لعبها حتى الآن، واحتل المركز الثالث في سباق هدافي البطولة الآسيوية بإحراز 5 أهداف.

ويذكر أن كارتابيا البالغ 29 عاماً، خاض 50 مباراة مع شباب الأهلي وسجل 14 هدفاً، ومنذ عودته إلى الفريق أسهم بشكل كبير في صناعة الفرص الهجومية، وتوفير المزيد من الحلول في إحراز الأهداف، مما يجعله ورقة رابحة بيد الجهاز الفني، لتقديم عرض قوي في نهائي كأس الرابطة والتتويج باللقب.

وسبق للاعب الأرجنتيني التتويج بهذه البطولة في الموسم الماضي، إلى جانب لقب كأس السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ومن الأوراق الرابحة التي ينتظر أن يكون لها دور في الارتقاء بمستوى شباب الأهلي في مباراة النهائي أيضاً، هناك المهاجم النرويجي توماس أولسن، والذي نجح بدوره في التأقلم مع زملائه اللاعبين، وطريقة لعب «الفرسان» وسجل 4 أهداف خلال 7 مباريات محلية، منهما هدفان في كأس الرابطة، ولم يشارك في الجولة الماضية للدوري من البداية، لمنحه فرصة للراحة، واستعادة الأنفاس بعد المشاركة الآسيوية، على أمل أن يقدم أفضل عروضه في «قمة الأربعاء».

ومن جهة أخرى، يخوض شباب الأهلي تدريباته غداً «الثلاثاء» في العاصمة أبوظبي، في ختام تحضيراته لمباراة النهائي، وحرصت إدارة النادي على توفير كل ظروف الراحة أمام بعثة الفريق، من أجل التحضير في أجواء إيجابية، ونسيان خسارة الجولة الماضية للدوري، والتركيز في مهمة الفوز باللقب السادس، وإنقاذ الموسم بتتويج ثمين يعزز من صدارة «الفرسان» لهذه المسابقة.