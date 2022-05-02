الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
العين «الزيادة 18» وبني ياس «التراجع 16»!
العين «الزيادة 18» وبني ياس «التراجع 16»!
2 مايو 2022 10:05

مراد المصري (دبي)


يدخل «دوري أدنوك للمحترفين» المرحلة الحاسمة، مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم، ومعها بدأت مرحلة التقييم الفني ومراجعة الذات، التي نقف عندها بعد مرور 21 جولة للوقوف على حصاد الأندية ما بين خطوات التقدم أو التراجع على صعيد النقاط.
البداية مع المتصدر العين الذي وصل إلى «النقطة 52»، بعد أن حصد 16 فوزاً، و4 تعادلات، مقابل خسارة واحدة، في زيادة تبلغ 18 نقطة مقارنة، بموقعه في الموسم الماضي عندما جمع 34 نقطة، بعد 21 جولة.
الوحدة صاحب المركز الثاني «45 نقطة»، اكتفى بـ 32 نقطة، بعد 21 جولة في الموسم الماضي، بزيادة بلغت 13 نقطة، بما يعكس تطور «العنابي».
يأتي الجزيرة «حامل اللقب» في المركز الثالث «42 نقطة»، واللافت أنه تراجع ب 5 نقاط، مقارنة عن الموسم الماضي، عندما كان يملك 47 نقطة في هذا التوقيت، بما يعكس تطور أداء العين والوحدة، والشارقة الرابع «42 نقطة»، كان لديه 40 نقطة، أي أن رصيده زاد نقطتين.
شباب الأهلي الخامس تراجعت حصيلته من 37 إلى 30 نقطة، كما تراجعت حصيلة الوصل من 33 إلى 29 نقطة، وبني ياس السابع حالياً، والذي كان منافساً على اللقب في الموسم الماضي، يملك الآن 29 نقطة، بفارق 16 نقطة أقل عن الموسم الماضي في تراجع لافت، 
وعجمان «الثامن» وله 28 نقطة حالياً، كان يصارع الهبوط بـ 17 نقطة أقل، حيث إن رصيده 11 نقطة فقط وقتها.
النصر تراجعت حصيلته أيضاً حيث يأتي في المركز التاسع بـ 26 نقطة، وكان يملك 39 نقطة في هذا التوقيت من الموسم الماضي بنقص «13 نقطة»، واتحاد كلباء «24 نقطة» تراجعت حصيلته أيضاً مقارنة ولديه 29 نقطة في الموسم الماضي، اللافت أن خورفكان بقي في مكانه «21 نقطة» خلال الموسمين، وتراجعت حصيلة الظفرة من 20 إلى 18 نقطة.


فارق النقاط بين موسمين


العين: +18
الوحدة: +13
الجزيرة: -5
الشارقة: +2
شباب الأهلي: -7
الوصل: -4
بني ياس: -16
عجمان: +17
النصر: -13
اتحاد كلباء: -5
خورفكان: -
الظفرة: -2


 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
الشارقة
الجزيرة
بني ياس
شباب الأهلي
النصر
الوصل
آخر الأخبار
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©