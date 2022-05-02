العين «الزيادة 18» وبني ياس «التراجع 16»!

مراد المصري (دبي)



يدخل «دوري أدنوك للمحترفين» المرحلة الحاسمة، مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم، ومعها بدأت مرحلة التقييم الفني ومراجعة الذات، التي نقف عندها بعد مرور 21 جولة للوقوف على حصاد الأندية ما بين خطوات التقدم أو التراجع على صعيد النقاط.

البداية مع المتصدر العين الذي وصل إلى «النقطة 52»، بعد أن حصد 16 فوزاً، و4 تعادلات، مقابل خسارة واحدة، في زيادة تبلغ 18 نقطة مقارنة، بموقعه في الموسم الماضي عندما جمع 34 نقطة، بعد 21 جولة.

الوحدة صاحب المركز الثاني «45 نقطة»، اكتفى بـ 32 نقطة، بعد 21 جولة في الموسم الماضي، بزيادة بلغت 13 نقطة، بما يعكس تطور «العنابي».

يأتي الجزيرة «حامل اللقب» في المركز الثالث «42 نقطة»، واللافت أنه تراجع ب 5 نقاط، مقارنة عن الموسم الماضي، عندما كان يملك 47 نقطة في هذا التوقيت، بما يعكس تطور أداء العين والوحدة، والشارقة الرابع «42 نقطة»، كان لديه 40 نقطة، أي أن رصيده زاد نقطتين.

شباب الأهلي الخامس تراجعت حصيلته من 37 إلى 30 نقطة، كما تراجعت حصيلة الوصل من 33 إلى 29 نقطة، وبني ياس السابع حالياً، والذي كان منافساً على اللقب في الموسم الماضي، يملك الآن 29 نقطة، بفارق 16 نقطة أقل عن الموسم الماضي في تراجع لافت،

وعجمان «الثامن» وله 28 نقطة حالياً، كان يصارع الهبوط بـ 17 نقطة أقل، حيث إن رصيده 11 نقطة فقط وقتها.

النصر تراجعت حصيلته أيضاً حيث يأتي في المركز التاسع بـ 26 نقطة، وكان يملك 39 نقطة في هذا التوقيت من الموسم الماضي بنقص «13 نقطة»، واتحاد كلباء «24 نقطة» تراجعت حصيلته أيضاً مقارنة ولديه 29 نقطة في الموسم الماضي، اللافت أن خورفكان بقي في مكانه «21 نقطة» خلال الموسمين، وتراجعت حصيلة الظفرة من 20 إلى 18 نقطة.



فارق النقاط بين موسمين



العين: +18

الوحدة: +13

الجزيرة: -5

الشارقة: +2

شباب الأهلي: -7

الوصل: -4

بني ياس: -16

عجمان: +17

النصر: -13

اتحاد كلباء: -5

خورفكان: -

الظفرة: -2



