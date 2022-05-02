«وجهان مختلفان» لصراع «قمة البريميرليج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يدافع مانشسترسيتي بشراسة عن لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي «البريميرليج» لموسم 2020-2021، ويتطلع إلى الاحتفاظ به هذا الموسم 2021-2022، ولا يثير قلقه إلا مطاردة المنافس التقليدي ليفربول له في الجولات الأخيرة للمسابقة، إذ لم يعد يتبقى سوى 4 مباريات لكل منهما، بينما الفارق بينهما نقطة واحدة «82 نقطة» للسيتي و«81 نقطة» لـ «الريدز»، ما يجعل الصراع على اللقب مشتعلاً، ما لم يسقط أي منهما في فخ التعادل أو الهزيمة في المباريات المقبلة.

ونظرياً وعلى الورق، تبدو حظوظ السيتي أفضل من ليفربول، فيما يتعلق بإمكانية تخطى العقبات الأربع القادمة، حيث يواجه «القمر السماوي» توالياً نيوكاسل وولفرهامبتون ووستهام وأستون فيلا، بينما يصطدم «الريدز» بتوتنهام في أول مباراة قادمة، والذي يسعى بدوره لدخول «المربع الذهبي»، ما ينذر بأن تكون المواجهة بينهما «حامية الوطيس»، ثم يواجه ليفربول بعد ذلك أستون فيلا وساوثهامبتون وولفرهامبتون.

ويواصل الإسباني بيب جوارديولا، والألماني يورجن كلوب المديران الفنيان لـ «السيتي» و«الريدز» على التوالي، شحن لاعبيهم معنوياً، لتخطى المواجهات المقبلة، من خلال التحلي بالهدوء والتركيز الشديد، من أجل حسم اللقب، وشعار كل منهما: «لا للخسارة أو التعادل»، وفارق النقطة يجعل معركة اللقب مشتعلة حتى آخر جولة في المسابقة.

هذا عن الصراع على اللقب، أما صراع حجز مكان في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم القادم، لا يقل شراسة عن صراع اللقب، إذ شهد تقارباً كبيراً في النقاط بين 3 فرق هي تشيلسي «66 نقطة»، وأرسنال «63 نقطة»، وتوتنهام «61 نقطة»، بعد مرور 34 جولة، ما يجعل المباريات الأربع القادمة لكل فريق منها، أشبه بمباريات «كؤوس»، لابد من الفوز فيها، إذا كان أي من هذه الفرق يحلم باللعب في «الشامبيونزليج»، والمؤكد أن فريقين فقط من الثلاثة سينالان هذا الشرف، وسيخرج الفريق الثالث من المنافسة، ويكتفي باللعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ونظرياً وعلى الورق أيضاً، تبدو فرص تشيلسي صاحب النقاط الأكثر، أفضل كثيراً من أرسنال وتوتنهام، لأن مواجهاته القادمة في المتناول، حيث يلعب توالياً ضد وولفرهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي وواتفورد، بينما يعاني «المدفعجية» و«السبيرز» أكثر، لأنهما سيتواجهان معاً في «الجولة 36»، وفوز أي منهما على الآخر، قد يبعد الثاني عن دخول «المربع الذهبي».

وبعيداً عن لقائهما معاً، سيواجه أرسنال في الجولة المقبلة ليدز يونايتد ثم نيوكاسل وإيفرتون في الجولتين الأخيرتين من المسابقة، بينما سيواجه توتنهام خصماً شرساً آخر هو ليفربول في أول مباراة قادمة له، ما يعني أن «السبيرز» معرض للابتعاد عن المنافسة على المركزين المؤهلين لدوري الإبطال، إذا خسر أمام «الريدز»، ثم خسر بعدها أمام «المدفعجية»، ما يعني أن موقف الفريقين اللذين سيرافقان السيتي والريدز إلى دوري الأبطال، قد يتحدد مبكراً، وتحديداً بعد الجولتين القادمتين.

ولأن هناك 5 فرق تصارع من أجل الهروب، من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب»، هي بيرنلي وليدز «34 نقطة»، وإيفرتون «32 نقطة»، وواتفورد «22 نقطة»، ونورويتش «21 نقطة»، والمطلوب هبوط ثلاثة منها، فإن ذلك ينذر بأن تكون مواجهات هذه الفرق مؤثرة بصورة أو بأخرى على تأهل تشيلسي وأرسنال وتوتنهام إلى دوري الأبطال، حيث سيلعب «السبيرز» ضد بيرنلي ونورويتش، ويلعب «المدفعجية» ضد ليدز وإيفرتون، بينما يلعب «البلوز» ضد ليدز وواتفورد، ماينذر بمباريات نارية للهروب من القاع أو التأهل إلى «الأبطال».