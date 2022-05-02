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الرياضي
«الملك جيمس».. إجازة في دبي
«الملك جيمس».. إجازة في دبي
2 مايو 2022 09:54

 
دبي (الاتحاد)


خطف ليبرون جيمس نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الأضواء في أبرز معالم دبي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اختار قضاء إجازته الخاصة في «دانة الدنيا»، مقصد أشهر الرياضيين الباحثين عن أفضل مكان على وجه الأرض.
وتزامنت زيارة جيمس الذي انتهى موسمه رفقة لوس أنجلوس ليكرز، بعد الخروج مبكراً من الدور الأول، مع إجازة عيد الفطر المبارك، وقام بنشر صور ومقاطع فيديو متنوعة له في «دبي مول»، وعدد من المواقع الأخرى، وسط تفاعل كبير، حيث يحظى بمتابعة أكثر من 100 مليون بمواقع التواصل الاجتماعي، في مختلف دول العالم.

الإمارات
دبي
دبي مول
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
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