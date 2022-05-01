الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«شمروخ» يهدد ريتشارليسون!
«شمروخ» يهدد ريتشارليسون!
1 مايو 2022 22:39

 
لندن (د ب أ)


بات البرازيلي ريتشارليسون مهدداً بالخضوع للتحقيق، من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب إطلاقه شعلة مضيئة «شمروخ»، عقب تسجيله هدف فريق إيفرتون في مرمى تشيلسي، اليوم الأحد.

وأحرز ريتشارليسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب «جوديسون بارك»، ليحافظ على آمال إيفرتون في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر «الثالث من القاع».
ويبتعد إيفرتون بفارق نقطتين خلف ليدز يونايتد، صاحب المركز السابع عشر «أولى مراكز الأمان»، علماً بأن الفريق المنتمي لمقاطعة «ميرسيسايد» ما زال يملك مباراة مؤجلة.
وخلال الاحتفالات التي أعقبت هدف ريتشارليسون، تم إلقاء شمروخ على أرض الملعب من جانب الجماهير، ليقوم اللاعب بالتقاطه قبل أن يلقيه، فيما لم يعرف بوضوح مكان سقوطه .
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن متحدث باسم النادي قوله «سننظر في الأمر، لكن فيما يتعلق بنا، كان ريتشارليسون يحاول التخلص من «الشمروخ» بعيداً».
وفي فبراير الماضي، جرى تحقيق مع هارفي إليوت، لاعب فريق ليفربول، بواسطة اتحاد الكرة الإنجليزي، بعد واقعة مماثلة ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن.
يشار إلى أن الألعاب النارية «الشماريخ» ممنوعة من ملاعب كرة القدم في إنجلترا. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
تشيلسي
آخر الأخبار
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©