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جوائز قيمة «عيدية» نهائي «كأس الرابطة»
جوائز قيمة «عيدية» نهائي «كأس الرابطة»
1 مايو 2022 22:09

أبوظبي (الاتحاد)


ستكون الجماهير الحاضرة في نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، في الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد»، على موعد مع جوائز قيمة، سواء في ملعب المباراة، أو في منطقة الجماهير، التي ستقام فيها الفعاليات المصاحبة للحدث، من 28 أبريل إلى 4 مايو.
وخصصت رابطة المحترفين جوائز كبرى، عبر السحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة، تقدر بعشرين ألف درهم، ستكون من نصيب مشجعيْنِ اثنين، يحصل كل واحد منهما على عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز عينية عبارة عن أجهزة لوحية، هواتف ذكية، وإقامة في فندق ريكسوس.
وتماشياً مع شعار «بشوفتكم يحلى العيد»، سيتم توزيع «عيدية» للمحظوظين من الجماهير، في منطقة الجماهير، وفي الملعب يوم المباراة.

رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
كأس رابطة المحترفين
أبوظبي
استاد محمد بن زايد
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