سلطان بن حمدان: في الوثبة «العيد عيدين»

أبوظبي (الاتحاد)

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً الدوام والتوفيق لقيادتنا الرشيدة في كل عام.

وقال معاليه إن هذا العيد يأتي بصورة مختلفة لملاك الهجن والمتابعين لهذه الرياضة التراثية العريقة، وذلك بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2022».

وأضاف معاليه إن سباقات الهجن تحظى على الدوام بدعم القيادة الرشيدة وذلك استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال.

وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي أثرت هذه الرياضة عبر مختلف أنشطتها وسباقاتها والمهرجانات التي تحظى دوماً بحضور سموه، مما أثرى التنافس ورفع من قوة السباقات التي تشهدها عاصمة الميادين، مضيفاً أن توجيهات سموه المستمرة بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المهرجان كل عام، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

وقال معاليه: درة المهرجانات الخليجية وأعرقها يكمل اليوم أعواماً من النجاحات، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم شريحة الملاك الذين باتوا يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع. ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً أن المهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، والتأكيد على أن الناموس الحقيقي هو هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن والتي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع.

وشكر معاليه اللجنة المنظمة علي الجهود التي تبذلها، مشيراً إلى أن تحدياً آخر ينتظرهم في إنجاح الحدث هذا العام، وأثنى على أدائهم في المهرجانات السابقة والتي أكدت على وجود روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة كافة، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل الذي اعتاد على تحقيق التميز في التنظيم واكتسب خبرات عالية في هذا المجال.