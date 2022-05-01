جوائز مليونية تنتظر أصحاب «الناموس»

أبوظبي (الاتحاد)

يحصل الفائزون بالرموز 52 في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة – 2022» على جوائز نقدية قيمة، ففي أشواط الرموز الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ يحصل الفائزون في أشواط اللقايا والإيذاع والثنايا الخاصة بالأبكار المفتوح والمحليات على كأس + 500 ألف درهم، بينما يحصل الفائزون بأشواط الجعدان المفتوح والمحليات على بندقية + 400 ألف درهم.

وفي رموز هجن الجماعة، يحصل الفائز بشوط الرمز في فئة الحقايق الأبكار المفتوح والإنتاج على كأس + مليون ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائزون بأشواط الحقايق الجعدان على بندقية + مليون درهم، وفي منافسات اللقايا المحليات الأبكار الإنتاج يحصل الفائز بالرمز على كأس + مليون درهم، وفي شوط اللقايا المحليات الجعدان الإنتاج بندقية + 800 ألف درهم، وفي شوط اللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج كأس + 1 مليون درهم.

وفي شوط اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج بندقية + 800 ألف درهم، وفي شوط الرمز الخاص باللقايا الأبكار المفتوح يحصل الفائز بالرمز على كأس + مليون ونصف درهم، بينما خصصت اللجنة للفائز بشوط اللقايا الجعدان الرئيسي بندقية + مليون درهم، وكأس + مليون درهم للفائز بشوط اللقايا الأبكار المحليات.

وفي شوط اللقايا الجعدان يحصل الفائز بشوط الرمز على بندقية + 800 ألف درهم، وفي منافسات الإيذاع المحليات الأبكار الإنتاج يحصل الفائز بالرمز على كأس + مليون درهم، وفي شوط الإيذاع المحليات الجعدان الإنتاج بندقية + 800 ألف درهم. وفي شوط الإيذاع الأبكار المهجنات الإنتاج كأس + مليون درهم وفي شوط الإيذاع الجعدان المهجنات الإنتاج بندقية + 800 ألف درهم، وفي شوط الرمز الخاص بالإيذاع الأبكار المفتوح يحصل الفائز بالرمز على كأس + مليون ونصف درهم بينما خصصت اللجنة للفائز بشوط الإيذاع الجعدان الرئيسي بندقية + 1 مليون درهم، وكأس + مليون درهم للفائز بشوط الإيذاع الأبكار المحليات وفي شوط الإيذاع الجعدان يحصل الفائز بشوط الرمز على بندقية + 800 ألف درهم.

وفي منافسات الثنايا المحليات الأبكار الإنتاج، يحصل الفائز بالرمز على كأس + مليون درهم، وفي شوط الثنايا المحليات الجعدان الإنتاج بندقية + 800 ألف درهم، وفي شوط الثنايا الأبكار المهجنات الإنتاج كأس + مليون درهم وفي شوط الثنايا الجعدان المهجنات الإنتاج بندقية + 800 ألف درهم، وفي شوط الرمز الخاص بالثنايا الأبكار المفتوح يحصل الفائز بالرمز على كأس + مليون ونصف درهم، بينما خصصت اللجنة للفائز بشوط الثنايا الجعدان الرئيسي بندقية + مليون درهم، ويحصل الفائز بشوط الثنايا الأبكار المحليات على كأس+ مليون درهم.

وفي شوط الثنايا الجعدان يحصل الفائز بشوط الرمز على بندقية + 800 ألف درهم، وفي فئة الحول الزمول يحصل الفائزون بأشواط الإنتاج على سيف + مليونين ونصف المليون درهم في شوط الحول المحليات الإنتاج، وخصصت اللجنة بندقية + مليون ونصف المليون للفائز بشوط الزمول المحليات الإنتاج، ويحصل الفائز في شوط الحول المهجنات الإنتاج على سيف + مليونين ونصف المليون درهم.

وفي آخر أشواط الإنتاج الزمول المهجنات سيكسب صاحب المركز الأول بندقية + مليون ونصف المليون درهم، وفي تحدي الحول المفتوح يفوز صاحب المركز الأول بسيف + 5 ملايين درهم، وفي شوط الزمول المفتوح يحصل صاحب المركز الأول على بندقية + مليوني درهم، وفي تحدي الحول المحليات يحصل صاحب المركز الأول على سيف الحول + مليونين ونصف المليون درهم، ويحصل صاحب المركز الأول في شوط الزمول المحليات على بندقية + مليون ونصف المليون درهم.