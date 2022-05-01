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دوري أدنوك للمحترفين.. «المحصلة 26» تتكرر في «جولتين»
دوري أدنوك للمحترفين.. «المحصلة 26» تتكرر في «جولتين»
2 مايو 2022 02:33

علي معالي (دبي)

للمرة ثانية على التوالي، تبلغ المحصلة 26 هدفاً في «دوري أدنوك للمحترفين» حدث ذلك في «الجولة 20» وتكرر «المشهد» في الجولة التالية، وهو ثاني أعلى رقم هذا الموسم، وجاء بعد الجولة الرابعة الأكثر تهديفاً بـ 27 هدفاً، وهو ما يؤكد أن الرغبة الهجومية حاضرة في المباريات، وإن اختلفت الأهداف، خاصة فيما يتعلق بسباق الدرع، أو الرغبة في النجاة من شبح الهبوط.  وشهدت مباراة عجمان وخورفكان 6 أهداف، عندما تفوق «البرتقالي» 4- 2، في حين جاءت مباراة الشارقة الأكثر تهديفاً من طرف واحد، بخماسية لـ «الملك» في شباك العروبة، كما تفوق الوصل على فريق الإمارات 3- 0، والوحدة على الظفرة 3- 2، وتعادل اتحاد كلباء والنصر 2-2، وبني ياس والجزيرة 1-1، وفوز العين على شباب الأهلي 1- 0.
وخلال الجولة لم تنجح 3 فرق في هز الشباك وهي الإمارات والعروبة وشباب الأهلي، حيث خسرت على التوالي أمام الوصل بـ «ثلاثية»، والشارقة بـ «خماسية»، والعين بهدف، وهي نفسها الفرق الفرق الفائزة، والتي لم تهتز شباكها أيضاً.
ويعتبر البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة هداف الجولة، حيث سجل هدفين من الخماسية التي فاز بها «الملك» على العروبة، وهما أيضاً أسرع هدفين متتاليين بالجولة في دقيقتين فقط «42 و44».

دوري أدنوك للمحترفين
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