الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أرسنال يحافظ على موقعه في «مربع البريميرليج»
أرسنال يحافظ على موقعه في «مربع البريميرليج»
1 مايو 2022 21:47

لندن (رويترز)
حافظ أرسنال على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 2-1 أمام وستهام يونايتد بفضل ضربة رأس من المدافع البرازيلي جابرييل في استاد لندن.
وتراجع أرسنال بشكل مؤقت إلى المركز الخامس بعد فوز توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم، قبل أن يستعيد موقعه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي ليصبح رصيده 63 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن توتنهام قبل أربع جولات على النهاية.
وابتعد وستهام يونايتد سابع الترتيب عن صراع المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 52 نقطة ويملك ثلاث مباريات فقط، وسينصب تركيزه على مواجهة آينتراخت فرانكفورت في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي.
وبعد بداية حذرة، استحوذ أرسنال على الكرة بشكل أكبر وتقدم بهدف للمدافع روب هولدينج بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا في الدقيقة 38.
وأدرك وستهام التعادل قبل الاستراحة بعدما سدد جارود بوين كرة قوية من مدى قريب وهزت شباك الحارس آرون رامسديل.
وسجل المدافع جابرييل هدف الانتصار في قمة متكافئة في لندن.

أرسنال
الدوري الإنجليزي
وستهام
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©