أرسنال يحافظ على موقعه في «مربع البريميرليج»

لندن (رويترز)

حافظ أرسنال على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 2-1 أمام وستهام يونايتد بفضل ضربة رأس من المدافع البرازيلي جابرييل في استاد لندن.

وتراجع أرسنال بشكل مؤقت إلى المركز الخامس بعد فوز توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم، قبل أن يستعيد موقعه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي ليصبح رصيده 63 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن توتنهام قبل أربع جولات على النهاية.

وابتعد وستهام يونايتد سابع الترتيب عن صراع المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 52 نقطة ويملك ثلاث مباريات فقط، وسينصب تركيزه على مواجهة آينتراخت فرانكفورت في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وبعد بداية حذرة، استحوذ أرسنال على الكرة بشكل أكبر وتقدم بهدف للمدافع روب هولدينج بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا في الدقيقة 38.

وأدرك وستهام التعادل قبل الاستراحة بعدما سدد جارود بوين كرة قوية من مدى قريب وهزت شباك الحارس آرون رامسديل.

وسجل المدافع جابرييل هدف الانتصار في قمة متكافئة في لندن.