موناكو «ضغط الأبطال»



باريس (أ ف ب)



واصل موناكو الضغط على رين الثالث، وحتى مرسيليا الثاني، من أجل الحصول على بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتحقيقه فوزه السابع توالياً، وذلك على حساب ضيفه أنجيه 2-صفر في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبقي نادي الإمارة على المسافة ذاتها من رين الذي تغلب على سانت إتيان 2-صفر.

ويدين موناكو بمواصلة نتائجه الرائعة في سلسلة بدأها بانتصار ساحق بثلاثية نظيفة على باريس سان جيرمان البطل المتوج وتضمنت الفوز على رين 3-2 خارج الديار ونيس 1-صفر، إلى قائده وسام بن يدر الذي سجل هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 61، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم، وذلك بعدما أنهى فريقه الشوط الأول متقدماً بهدية من العاجي عبدولاي بامبا الذي سجل في مرمى فريقه عن طريق الخطأ «42».

وقبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، يتخلف موناكو عن رين صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق الأهداف البالغ 19.

وبعد أن يحلّ ضيفاً في المرحلة المقبلة على ليل حامل اللقب الذي فقد أي أمل بالمشاركة القارية بخسارته أمام مضيفه تروا بثلاثية نظيفة جاءت كلها من ركلات جزاء لفلوريان تارديو «43 و86»، والكندي إيكي أوجبو «55» في لقاء أكمله بعشرة لاعبين أيضاً لطرد البرتغالي ريناتو سانشيز «50»، والتركي بوراك يلماز «68»، يتواجه موناكو في المرحلة قبل الأخيرة مع بريست على أرضه قبل أن يختتم الموسم في ضيافة لنس.

وتحضر نيس بأفضل طريقة لخوض نهائي مسابقة الكأس، حيث يتواجه السبت المقبل مع نانت، من خلال تعميق جراح مضيفه بوردو بالفوز عليه بهدف وحيد، سجله الجزائري أندي ديلور «74»، رافعاً رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام ستراسبورج الذي تعادل في افتتاح المرحلة مع سان جيرمان البطل 3-3.

ورفع نيس رصيده إلى 60 نقطة وأبقى بالتالي على حظوظه بخوض دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما بات بوردو مهدداً أكثر فأكثر بمغادرة دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1992 بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان.

كما فقد متز إلى حدٍ كبير أمل البقاء، بعدما فرّط بتقدمه على مضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين، حتى أواخر اللقاء، حين تلقى هدفي التعادل 2-2 في الدقيقتين 80 و91، ما أبقاه على بُعد 8 نقاط من منطقة الأمان قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم.

وكان بالإمكان أن يُحسم هبوط متز لو نجح كليرمون السابع عشر في تجنب الهزيمة أمام مضيفه بريست، لكنه خسر بهدفين وبقي على بعد نقطة من سان إتيان الثامن عشر.