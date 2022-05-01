كيتشي يقتحم تاريخ «الأبطال»



بانكوك (أ ف ب)

دخل كيتشي التاريخ بعدما بات أول فريق من هونج كونج يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بانتزاعه تعادلاً في الوقت القاتل أمام فيسيل كوبي الياباني 2-2 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة العاشرة.

وكان كيتشي بحاجة إلى نقطة التعادل لكي يبلغ ثمن النهائي بصحبة كوبي عن هذه المجموعة التي تقلص عدد فرقها إلى ثلاثة بعد انسحاب شنغهاي بورت الصيني نتيجة موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا وما ترافق معها من تشدد في إجراءات السفر.

لكن بدا أن آمال كيتشي بتحقيق الإنجاز تبخرت حين وضع يوشينوري موتو الفريق الياباني في المقدمة قبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة في بوريرام التايلاندية التي احتضنت منافسات هذه المجموعة.

لكن على غرار ما حصل في نهاية الشوط الأول، حين تقدم فيسيل عبر البرازيلي لينكولن «44 من ركلة جزاء»، قبل أن يرد المونتينيجري ديان داميانوفيتش من نقطة الجزاء أيضاً «45+3»، خطف كيتشي التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر الإسباني راوول باينا «90+1»، ليدخل التاريخ كأول فريق من هونغ كونغ يبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

ورفع كيتشي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف منافسه الياباني الذي حسم بدوره بطاقته، فيما حل شيانجراي يونايتد التايلاندي المضيف ثالثاً بنقطة فقط.

ولم يعكر طرد باينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني فرحة كيتشي بتحقيق هذا الإنجاز والتأهل إلى ثمن النهائي بين أفضل ثلاثة فرق حلت وصيفة في المجموعات الخمس لمنطقة شرق آسيا.

وفي المجموعة الثامنة المقامة مبارياتها في مدينة هوشي منه الفيتنامية، حصل نفس السيناريو بعدما تعادل تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، بطل 2006 و2016 ووصيف 2011، مع يوكوهوما مارينوس الياباني بهدف لكيم بو-كيونج «11»، مقابل هدف للبرازيلي أندرسون لوبيش «4»، ليتأهل الفريقان معاً إلى ثمن النهائي.

وبقي يوكوهاما متصدراً برصيد 13 نقطة لينال بطاقة التأهل المباشر، فيما رفع تشونبوك رصيده إلى 12 وتأهل بين أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني، إلى جانب كيتشي وأوراوا ريد دايموندز الياباني الذي حلّ ثانياً في المجموعة السادسة بفارق المواجهتين المباشرتين مع دايغو الكوري الجنوبي.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، ودّع هوانج أنه جيا لاي الفيتنامي المضيف المسابقة بفوز معنوي على سيدني أف سي الأسترالي بهدف للبرازيلي واشنطن برانداو «39»، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث مقابل نقطتين فقط لمنافسه.