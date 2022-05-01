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«القاتل» يمنح غرناطة «أمل الحياة»!
«القاتل» يمنح غرناطة «أمل الحياة»!
1 مايو 2022 21:01

 
مدريد (أ ف ب) 

حافظ غرناطة على آماله بالبقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله القاتل أمام ضيفه سلتا فيجو 1-1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.
افتتح سلتا فيجو التسجيل عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل مدافع غرناطة المخضرم أنتونيو بويرتاس خطأ في مرمى فريقه «72»، قبل أن يعادل غرناطة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عبر لويس ميا، إثر تمريرة من المهاجم «البديل» الفنزويلي داروين ماشيس، ورفع غرناطة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر.
ولم يذق غرناطة طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل في ثلاث وخسر في اثنتين، علماً أن فوزه الأخير في الدوري يعود إلى المرحلة 29 عندما أسقط ألافيس في عقر داره 3-2.
في المقابل، فشل سلتا فيجو في العودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته على أرضه أمام خيتافي صفر-2 في المرحلة الماضية، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوري الإسباني
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غرناطة
سيلتا فيجو
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