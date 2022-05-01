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نادال ينتقد قرار ويمبلدون!
نادال ينتقد قرار ويمبلدون!
1 مايو 2022 20:51

مدريد (د ب أ)
انتقد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال بشدة استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروس من بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» هذا العام.
وقال نادال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل انطلاق بطولة الأساتذة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن قرار المنظمين «غير عادل على الإطلاق».
وأصدرت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون، إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، التي تجرى فعالياتها على الملاعب العشبية، قرارها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعم بيلاروس له.
وقال مسؤولو ويمبلدون إن ضغوط الحكومة البريطانية لم تترك لهم سوى القليل من البدائل.
لكن نادال (35 عاماً)، قال: «هذا غير عادل جدا لزملائي، ماذا يمكن للفقراء أن يفعلوا حيال ذلك»؟ وأضاف أن اللاعبين لا يتحملون المسؤولية عما يحدث».
وانتقد لاعبون كبار آخرون القرار، حيث كان من بينهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حيث يعني هذا القرار حرمان النجم الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالمياً من المشاركة في المنافسات التي تجرى بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 27 يونيو حتى 10 يوليو المقبلين.

رافاييل نادال
ويمبلدون
التنس
روسيا
أوكرانيا
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