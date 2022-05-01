الشارقة يكرر «رباعية» الشوط الأول للمرة الثالثة



علي معالي (الشارقة)



استعاد الشارقة الثقة في النفس سريعاً، عقب «الكبوة الآسيوية»، بالفوز الكبير على العروبة بـ «خماسية»، ليستمر «الملك» في «صراع الكبار» على مقدمة «دوري أدنوك للمحترفين»، واللافت أن أربعة منها جاءت في أول 44 دقيقة.

النتيجة أعادت الذاكرة 330 يوماً إلى الوراء، عندما تفوق الشارقة على خورفكان 5-1، في «الجولة 20» موسم 2020- 2021، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة أيضاً، وجاءت الأهداف كلها في أول 43 دقيقة فقط، والمرة الأولى التي تقدم فيها «الملك» بـ 4 أهداف في الشوط الأول خلال «الاحتراف»، على حساب بني ياس بملعبه 5-2، ضمن «الجولة 18» موسم 2014- 2015، وجاءت «الرباعية» في أول 37 دقيقة.

وعاد الشارقة ليكرر «الانتصار» بـ «رباعية» في أول شوط في الموسم الذهبي للفريق، عندما تفوق على النصر 6-3، ضمن الجولة الثانية لدوري موسم 2018- 2019.

وخاض الحارس درويش محمد مباراته الأولى هذا الموسم، لغياب عادل الحوسني الذي يسافر عقب عيد الفطر إلى البرتغال لإجراء جراحة عاجلة في الرباط الصليبي، ولم يختبر درويش في لقاء العروبة، وسبق أن شارك درويش في مباراة واحدة أمام العين في الموسم الماضي، لإيقاف الحوسني، وانتهت بفوز «الزعيم» 2-1.