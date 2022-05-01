الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الشارقة يكرر «رباعية» الشوط الأول للمرة الثالثة
الشارقة يكرر «رباعية» الشوط الأول للمرة الثالثة
1 مايو 2022 17:03

 
علي معالي (الشارقة)


استعاد الشارقة الثقة في النفس سريعاً، عقب «الكبوة الآسيوية»، بالفوز الكبير على العروبة بـ «خماسية»، ليستمر «الملك» في «صراع الكبار» على مقدمة «دوري أدنوك للمحترفين»، واللافت أن أربعة منها جاءت في أول 44 دقيقة.
النتيجة أعادت الذاكرة 330 يوماً إلى الوراء، عندما تفوق الشارقة على خورفكان 5-1، في «الجولة 20» موسم 2020- 2021، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة أيضاً، وجاءت الأهداف كلها في أول 43 دقيقة فقط، والمرة الأولى التي تقدم فيها «الملك» بـ 4 أهداف في الشوط الأول خلال «الاحتراف»، على حساب بني ياس بملعبه 5-2، ضمن «الجولة 18» موسم 2014- 2015، وجاءت «الرباعية» في أول 37 دقيقة.

وعاد الشارقة ليكرر «الانتصار» بـ «رباعية» في أول شوط في الموسم الذهبي للفريق، عندما تفوق على النصر 6-3، ضمن الجولة الثانية لدوري موسم 2018- 2019.
وخاض الحارس درويش محمد مباراته الأولى هذا الموسم، لغياب عادل الحوسني الذي يسافر عقب عيد الفطر إلى البرتغال لإجراء جراحة عاجلة في الرباط الصليبي، ولم يختبر درويش في لقاء العروبة، وسبق أن شارك درويش في مباراة واحدة أمام العين في الموسم الماضي، لإيقاف الحوسني، وانتهت بفوز «الزعيم» 2-1.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العروبة
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©